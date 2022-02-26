/681786/اتصالات-النواب-توضح-آخر-مستجدات-قانون-تنظيم-إعلانات-السوشيال-ميديا

علق النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات فى مجلس النواب، على مشروع القانون الجديد بشأن تنظيم إعلانات السوشيال ميديا، قائلا: أنه مع التحول الرقمى والتطور الكتولوجى كان لابد أن تتواكب وزارة الاتصالات تشريعيا مع المرحلة المقبلة وما تشهده من تطورات متلاحقة.

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جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "يحدث فى مصر " الذى يذاع على قناة “Mbc”.

وأضاف بدوي، أن الوزارة ناقشت أيضا قانون تقنية المعلومات "مكافحة الجريمة الالكترونية "175 وقانون حماية البيانات الشخصية، فضلا عن قانون المعاملات الإلكترونية لتنظيم إعلانات السوشيال ميديا وحماية الأشخاص من النصب الالكترونى.

قانون تنظيم إعلانات السوشيال ميديا

وتابع رئيس لجنة الاتصالات فى مجلس النواب، أنه يوجد إعلانات حقيقية وآخرى وهمية مجهولة الهوية, لافتا أن المعلنين الوهميون على السوشيال ميديا لديهم طرق أكثر جذبا للمواطنين، مضيفا:"طبعا بيعلنوا بطريقة فيها جذب بتخلى الناس يدخلوا ويسجلوا من غير مايعرفوا مصدر الصفحة دى , لكن القانون بيحمى الناس من النصب الإلكترونى قبل الحديث عن الضرائب".

واستكمل بدوي: "في ناس اتعرضت لنصب إلكتروني وبتروح تبلغ في الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وبيحرر محضر بالواقعة، والحساب الداخلي في مصر يكون أسهل في الوصول إليه من قبل الإدارة العامة لتكنولوجيا املعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من ضبطه".

وتابع رئيس لجنة الاتصالات فى مجلس النواب، أن العقوبة فى مادة 25 و 26 حسب قانون تقنية المعلومات لاتقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية , مؤكدا أنه فى حالة حدوث إصابات قد تصل العقوبة إلى 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، مؤكدا أن هذا القانون مازال تحت المناقشة .