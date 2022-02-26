/681781/ابنة-سامي-العدل-تكشف-عن-موقف-عائلتها-من-مشروعها-الجديد-بيع-الطعام-بالشارع

كشفت الفنانة المصرية رشا سامي العدل ابنة الفنان والمخرج القدير سامي العدل عن موقف عائلتها من مشروعها الجديد «بيع الطعام بالشارع»، الذي اتجهت للعمل بها بسبب تجاهل المنتجين.

دوت الخليج يرصد موقف عائلتها من مشروع بيع الطعام بالشارع.

موقف عائلة رشا سامي العدل من مشروعها الجديد

وكتبت العدل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»،: "أهلي مش معترضين كما يقول البعض بالعكس تماما.. احترموا قراري في محاولة الاعتماد على نفسي، عقبال باقي الناس لما تقتنع انه و لا عيب و لا حرام ان حد يسعى و يجتهد و يشتغل طالما بيكسب بالحلال".

وأضافت:" ندعي بالتوفيق و ب اذن الله اكون قدها و اخلي اهلي فخورين بيا".

رشا سامي العدل تثير الجدل

وكانت أثارت الفنانة رشا سامي جدلًا واسعّا يوم الإثنين الماضي، محدثة ضجة عارمة.

وكتبت رشا العدل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "أنا حابة أقول كلمتين، أنا عارفة أن الايام اللي جاية هايصدر مني فعل هاتهاجم عليه من بعض الناس و ناس تانية هاتدافع عني، ناس احتمال تفتكر اني عايزة اعمل ترند و ناس تانية هاتقول انه حقي و ناس تالتة هاتقول ايه الأفلام دي و احتمال اخسر ناس".

وقالت في بث مباشر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "أنا فتحت مشروع أكل وهنزل أبيع في الشارع في دهب.. لأن أنا سعيت وفشلت كممثلة.. المنتجين والمخرجين مش بيطلبوني وأنا مش بلومهم بس مش هستني لما أقول لله يا محسنين".

وتابعت: "أنا نقابية من 20 سنة والنقابة موفرالي ميزات زي كارنيه التأمين الصحي عشان لما اتعب اعرف ادخل مستشفى بسعر مخفض.. وأنا عارفة أني لو طلبت من أهلي مش هيتأخروا".

وسرعان ما روجت لمداخلة هاتفية لها مع برنامج كلام الناس الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر قناة mbc مصر، ولكن صدمتها إدارة القناة واعتذرت لها.

رشا سامي العدل في موقف محرج

و كتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «تاني يوم على التوالي يكلموني علشان اعمل مداخلة و يعتذروا النهاردة سابوني على الخط لحد اخر ثانية و اعتذروا... تفتكروا ليه، أشعر ب يد خفية او عين قوية».