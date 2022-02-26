"الطيبي" يناقش خطة تطوير المرور بشوارع قنا استعداداً للعيد القومى

/681777/الطيبي-يناقش-خطة-تطوير-المرور-بشوارع-قنا-استعدادا-للعيد-القومى

عقد المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام للمحافظة اجتماع طارئ بأعضاء اللجنة المعنية بتحديد أماكن انتظار السيارات بساحات الإنتظار والشوارع الرئيسية، وذلك بحضور العقيد هانى مرسى نائب مدير إدارة مرور قنا والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، و حمدى حسين مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة ، و أحمد ابوالمجد مدير عام إدارة الشئون القانونية وعدد من رؤساء الوحدات المحلية للمدن ونوابهم .

أوضح السكرتير العام لمحافظة قنا أنه تم الإنتهاء من تحديد ساحات وأماكن الإنتظار فى ٦ مدن هى “قوص - نقادة - قنا - دشنا - نجع حمادى - أبوتشت” مؤكدا أنه تم تحديد ساحات الانتظار بحيث لا تعطل الحركة المرورية في الشوارع والميادين، وذلك بالتنسيق مع إدارات المرور المختصة ، موجها بسرعة إعداد كراسة الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الساحات فى كل مدينة حسب مساحة المكان والموقع الجغرافي، ووضع المستوى الاقتصادي للموقع في الاعتبار .

محافظة قنا تستعد للاحتفال بالعيد القومى

وشدد “الطيبي” على ضرورة تحديد الأوقات المقرر فيها انتظار المركبات والسيارات بمختلف أنواعها بالشوارع والميادين المقام بها ساحات الانتظار، مشيرًا إلى أن الهدف من تحديد ساحات لإنتظار السيارات هو تحقيق السيولة المرورية فى الشوارع وكذلك تعظيم الإستفادة من الموارد المحلية، موجها بتشكيل لجنة لتلقي طلبات الراغبين في مزاولة نشاط الساحات لانتظار المركبات، ووضع الشروط الخاصة بمزاولي هذا النشاط والتي تم تحديدها من قبل.

كما شهد المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام لمحافظة قنا، اجتماعا تنسيقياً بمديرى ادارات الموارد البشرية بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها لمتابعة سير العمل بالمراكز والقرى، أوضح السكرتير العام لمحافظة قنا، أن إدارة الموارد البشرية هي المعنية بضبط منظومة العمل وفقًا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها والتعليمات التي تصدر عن مديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة وغيرها من الأجهزة المختصة والمسئولة عن متابعة وتحسين أداء العاملين بالجهاز الإدارى .

وحذرأيضاً خلال الاجتماع، من أي تراخى في إدارة منظومة العمل بالإدارات المختلفة، مؤكدا أن الفساد الإداري يتبعه فساد مالى حيث أن إدارة الموارد البشرية هي الإدارة المنوط بها مباشرة الإجراءات الخاصة بتعيين العاملين بالمحافظة وتقارير كفاءتهم وعلاواتهم وترقياتهم وكافة ما يؤثر فى مراكزهم المالية.