/681767/إعادة-هيكلة-المحليات-قرارات-محافظ-قنا-قبل-العيد-القومى-للمحافظة

شهد المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام للمحافظة اجتماعا تنسيقياً بمديرى ادارات الموارد البشرية بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها لمتابعة سير العمل بالمراكز والقرى، أوضح السكرتير العام لمحافظة قنا، أن إدارة الموارد البشرية هي المعنية بضبط منظومة العمل وفقًا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها والتعليمات التي تصدر عن مديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة وغيرها من الأجهزة المختصة والمسئولة عن متابعة وتحسين أداء العاملين بالجهاز الإدارى .

وحذرأيضاً خلال الاجتماع، من أي تراخى في إدارة منظومة العمل بالإدارات المختلفة، مؤكدا أن الفساد الإداري يتبعه فساد مالى حيث أن إدارة الموارد البشرية هي الإدارة المنوط بها مباشرة الإجراءات الخاصة بتعيين العاملين بالمحافظة وتقارير كفاءتهم وعلاواتهم وترقياتهم وكافة ما يؤثر فى مراكزهم المالية.

وأوصى " الطيبى" بضرورة الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وتدريب جميع العاملين بالمراكز والقرى، وذلك حفاظا على سير العمل وانتظامه، والاتصال الدورى بمديرية التنظيم والإدارة للاطلاع على كل ما هو جديد فيما يتعلق بالخدمة، وكذا الاتصال بمجلس الدولة لطلب الرأى والفتوى.

محافظة قنا تستعد لاستقبال العيد القومى

كما أوصي " الطيبى " على ضرورة العمل على دراسة الاحتياجات الأساسية للوحدات المحلية وإعادة الهيكلة لسد العجز بجميع الادارات والوحدات المحلية لرفع كفاءة منظومة العمل.وتابع المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام لمحافظة قنا، خطة اعمال التجميل ودهان بلدورات الرصيف بهدف إضفاء المظهر الجمالى على طريق مصر اسوان الزراعي بمدينة قفط، وذلك فى إطار حرص المحافظة علي الارتقاء بالمستوى الجمالي والحضاري للمحافظة

كما تابع أيضاً اعمال النظافة ورفع المخلفات بشوارع المدينة تماشياً مع سياسة الدولة في الإهتمام بتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات خاصة منظومة النظافة للحفاظ على البيئة العامة وصحة المواطنين، بالإضافة إلى الوقوف علي استعدادات مدينة قفط للإحتفال بمعركة البارود لإخراج فاعليات الاحتفال بالصورة التي تليق بالعيد القومي لمحافظة قنا.

وتستعد محافظة قنا لاستقبال العيد القومى للمحافظة بحزمة من الفاعليات التى يتم التحضير لها، أبرزها عرض انجازات المحافظة فى ملف استرداد أملاك الدولة، فضلاً عن عرض ما تم انجازه بمشروعات مبادرة رئيس الجمهورية ”حياة كريمة” لتطوير الريف المصري.