وزير القوي العاملة يفتتح ملتقى توظيف يوفر 3000 فرص عمل برواتب...

افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم السبت، ملتقى التوظيف الأول بالمعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية ، يوفر 3000 فرص عمل للذكور والإناث لمختلف المؤهلات، فضلًا عن المهن الفنية من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، وفرتها مديرية القوي العاملة بالقاهرة من خلال 40 شركة قطاع خاص بالمحافظة ، بمرتبات تبدأ من 2400 إلي 7500 جنيه، وبحضور عميد المعهد الدكتور محمد عبد العزيز خليفة، والدكتور أحمد خميس، رئيس مجلس الإدارة ومدحت العمراوي مدير المديرية .

وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان: إن ملتقي التوظيف يأتي فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل كريمة لائقة للشباب من الجنسين.

وتفقد وزير القوي العاملة الشركات الموجودة، مؤكداً على ضرورة تطبيق الحد الأدني للأجور على الوظائف المعروضة من قبل الشركات ، وتحديد الأعداد المطلوبة ، مع شرح تفصيلي لكافة تفاصيل وشروط الوظيفة للمتقدمين .

ووجه الوزير حديثه للشباب المتقدمين ، ناصحاً إياهم بضرورة الاطلاع على تفاصيل كل وظيفة قبل التقديم عليها ، واختيار الأنسب من بينها من حيث الراتب والمكانة الوظيفية بما يتناسب وقدراتهم وتدريباتهم ، مع اختيار شركة واحدة من بين الشركات الموجودة بما يفيد في متابعة الوظائف وشاغليها بعد انتهاء الملتقى وتحليل البيانات بما يفيد إحصائيات سوق العمل المصري .

كما وجه الوزير مديرية القوى العاملة بالقاهرة ، بمراجعة الوظائف المعروضة بالملتقى ، وحصر الوظائف المعروضة ونسب شاغليها ، ومتابعة نتائج الملتقى وتقديم تقرير وافي بها إلى الوزارة ، مع التأكيد على الشركات بعدم تقديم وظيفه يكون راتبها أقل من الحد الأدني للأجور ، أو من بين شروطها ما يخل بقانون العمل الحالي واللوائح المنفذة .

ووجه الوزير كل الشركات المشاركة في الملتقى بضرورة الالتزام بالحد الأدنى للأجور المطبق حالياً والذي أقره المجلس القومي للأجور للعاملين بالقطاع الخاص ومنشآته والإلتزام بالقانون .

ودعا الوزير شباب الخريجين للدخول في العمل بالقطاع الخاص على الفرص المتوفرة واختيار المناسب منها، مؤكدا أن الخطوة الأولى هي المهمة الأصعب حتى يكتسبوا خبرات، فضلا عن زيادة فرص التواصل مع العديد من المنشآت حتى يتمكنوا من تحقيق طموحاتهم.

وأكد سعفان أن ملف التوظيف من أهم الملفات التى تهتم بها الوزارة، الذي يحتاج إلى تكاتف وتعاون جميع الجهات للتصدي لأزمة البطالة التى بدأت معدلاتها في الانخفاض لتصل إلي 7.4% في الربع الأخير من العام 2021، ، مشيرًا إلى أنه في سبيل ذلك تهتم الوزارة بعقد ملتقيات توظيف على مستوى المحافظات بصفة دورية لما لها من تأثير إيجابي ونتائج ملموسة في عملية التشغيل .

تفقد الوزير على هامش الملتقى مركز التدريب المتقدم للتطوير والتحديث بالمعهد ، والذى يتكون من 8 قاعات تدريبية مجهزة بأحدث الوسائل والأساليب التدريبية الحديثة لتدريب الطلاب على احدث ما وصلت إليه العلوم الإدارية والتعاونية العالمية .

كما تفقد الوزير متحف الدكتور كمال حمدي أبو الخير مؤسس الحركة التعاونية العربية ، ومؤسس المعهد ، الملحق بالمركز ، والموجود به كل كتبه ومؤلفاته وإنجازاته ، وقام الوزير بإلتقاط صورة تذكارية مع رئيس مجلس الإدارة وعميد المعهد والسادة أعضاء هيئة التدريس .

وقدم أحمد خميس رئيس مجلس إدارة المعهد الشكر والتقدير للوزير على حرصه حضور الملتقى لتوفير فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين خريجي المعهد في العديد من المجالات .