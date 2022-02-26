السفير المصري في كوريا الجنوبية يلتقي المدير التنفيذي لمجموعة شركات هيونداي روتم

التقى السفير خالد عبد الرحمن، سفير جمهورية مصر العربية لدي جمهورية كوريا مع الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة شركات هيونداي روتم الكورية ”لي يونج بي“ وذلك بالمقر الرئيسي للمجموعة في سول.

قدّم السفير خالد عبد الرحمن عرضاً عن الفرص المتاحة للاستثمار وإقامة مراكز صناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واهتمام الدولة المصرية بتقديم تسهيلات للمستثمرين. كما تناول اللقاء النظر في توسيع مجالات الشراكة بين المجموعة ومصر في كافة مجالات العمل الأخرى للمجموعة في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعزيز توطين التكنولوجيا المتقدمة في كافة المجالات.

من جانبه، أعرب المدير التنفيذي لمجموعة شركات هيونداي روتم عن تشرفه بمقابلة السيد رئيس الجمهورية في إبريل العام الماضي لمناقشة توطين صناعة القطارات وعربات المترو عبر الشراكة مع شركات وطنية، وما لمسه من اهتمام كبير بهذا المجال. وأوضح أنه يعتزم زيارة القاهرة في الفترة المقبلة للتوقيع على العقد النهائي لتوريد وتصنيع 320 عربة مترو والتي سيتم تصنيعها مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية NERIC ببورسعيد.