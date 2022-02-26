التعليم العالى: الطلاب المصريين فى الجامعات الأوكرانية بخير

جدة - نرمين السيد - وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعدد من قيادات الجامعة وعمداء الكليات وعادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

وخلال الزيارة، افتتح الوزير مبنى كلية الآداب بعد الترميم الأثرى له، مشيدًا بالتطوير الشامل الذى شهده المبنى، كما تفقد المدينة الجامعية للطلاب بعد تجديدها، للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الطلاب.

واطمأن الوزير على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الحرم الجامعى، ومبانى الجامعة، وقاعاتها الدراسية، وكذلك متابعة عملية دخول الطلاب للجامعة بشكل مُنظم وارتدائهم الماسك الطبى "الكمامة" طوال فترة التواجد داخل الحرم الجامعى، حفاظًا على سلامة كافة مُنتسبى العملية التعليمية.

وشهدت الزيارة مشاركة الوزير ورئيس الجامعة، فى محاضرة بكلية الآداب، وتبادلا المناقشات الثرية مع أعضاء هيئة التدريس، حول موضوع المقرر الدراسى، حول فن الفنون والجمال، ووجه بدراسة تعميم موضوع الفنون والجمال بكافة التخصصات الدراسية.

كما تبادل الوزير الحديث مع عدد من الطلاب المقيمين بالمدينة الجامعية، واطمأن على أوضاعهم وسلامتهم، وتمنى لهم التوفيق والنجاح.

وفى كلمته بالمؤتمر الصحفى الذى عُقد بكلية الآداب، أكد وزير التعليم العالى على ضرورة الانضباط الكامل داخل الجامعات، وتواجد القيادات الجامعية، وأعضاء هيئات التدريس، والهيئة المعاونة بشكل مُنتظم؛ لضمان حُسن سير العملية التعليمية، مُوجهًا باتخاذ الجامعات كافة ما يلزم من تطبيق معايير السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية؛ لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب.

وأكد على جاهزية كافة المدن الجامعية لاستقبال الطلاب، مع التشديد على المتابعة اليومية للالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بالمدن الجامعية على مستوى الجمهورية.

وأشار الوزير إلى إتاحة الجرعة المُعززة للتطعيم ضد فيروس كورونا لكافة مُنتسبى المجتمع الأكاديمى، وتوفير نقاط للحصول على التطعيم داخل الجامعات، مع استمرار الجامعات فى تطبيق قرار مجلس الوزراء، بمنع دخول غير الحاصلين على اللقاح، إلا بعد تقديم شهادة تُثبت الحصول على اللقاح.

وأكد الوزير على استمرار المستشفيات الجامعية فى رفع درجة الاستعداد القصوى؛ لدعم الجامعات فى إجراءات التصدى لفيروس كورونا.

وحث الطلاب على ممارسة الأنشطة الطلابية، والثقافية، والتوعوية، التى تُنظمها الجامعات بالتعاون مع معهد إعداد القادة أو الاتحاد الرياضى للجامعات؛ لدورها الهام فى بناء شخصيتهم المُتكاملة، وإطلاق طاقتهم الإبداعية.

وأشار الوزير إلى أهمية دور الجامعات فى خدمة المجتمع، من خلال مُشاركتها فى تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بإطلاق القوافل الشاملة للمراكز والقرى الأكثر احتياجًا فى مُحيطها الجغرافى.

وشدد الوزير على أهمية تنفيذ خطط الجامعات البحثية التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات؛ لمواجهة المُشكلات المُجتمعية، بما يجعل الجامعات المصرية فى كافة الأقاليم الجغرافية بيوت خبرة استشارية للمجتمع المحلى.

وأكد على الاهتمام برعاية الطلاب الموهوبين والنوابغ، بالتعاون بين صندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ ومراكز رعاية الطلاب الموهوبين والنوابغ بالجامعات؛ من خلال برامج (حافز الابتكار، صُناع التغيير، معسكر الابتكار واكتشاف المبتكرين ورواد الأعمال فى مصر، وتأهيل الباحثين لريادة الأعمال، وتنفيذ المُسابقات الطلابية فى عدد من المجالات العلمية، وبرنامج تسريع التسويق للأفكار المُبتكرة للتحويل إلى منتجات).

وردًا على تساؤلات بعض الصحفيين حول متابعة وزارة التعليم العالى لأوضاع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، أكد الوزير أن الوزارة على تواصل دائم مع السفير أيمن الجمال سفير جمهورية مصر العربية فى أوكرانيا، للاطمئنان على سلامة الطلاب، مؤكدًا أنه يوجد متابعة مستمرة من جانب وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون الهجرة، لمتابعة أحوال الطلاب، أما فيما يتصل بالعملية التعليمية، فأكدت الجامعات الأوكرانية استمرار التعليم بنظام الأونلاين مع تعهد الجامعات باستكمال المُحتوى العلمى، وعدم حدوث أى ضرر لأى طالب مصرى.

ومن جانبه، قدم عثمان الخُشت عرضًا مفصلًا حول مشروع ترميم وصيانة المبنى الإدارى الأثرى لكلية الآداب، والذى يعكس حرص جامعة القاهرة على الحفاظ على هويتها وتراثها المعمارى الأثرى والمُتمثل فى مبانيها التراثية والتاريخية، موضحًا أن أعمال ترميم وصيانة المبنى الإدارى لكلية الآداب، بدأت فى يونيو الماضى، ومشيرًا إلى أنه ولأول مرة يتم إجراء عمليات ترميم لمبنى الكلية طبقًا للمواصفات الأثرية بواسطة خبراء من كلية الآثار بعد سنوات طويلة من عدم التطوير، أدت إلى تضرر المبنى بشكل كامل، مما تسبب فى فقدانه هويته التراثية والأثرية.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أنه تم العمل على رفع كفاءة المبنى من خلال تحديث البنية التحتية للمبنى، الذى تم بناءه على طراز يُحاكى الطراز اليونانى الرومانى، كما يعتبر المبنى من الداخل تحفة معمارية من حيث التخطيط والنسب الجمالية والوحدات الزخرفية المتناغمة والملونة والمذهبة حيث تم تنفيذ حليات وزخارف كثيرة بغاية الدقة داخل المبنى وخارجه.

وأكد الخشت، أن الجامعة تعمل بشكل متواصل لحفظ وصيانة مبانيها التراثية والأثرية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يأتى بعد عدد من مشاريع الحفظ والصيانة التى بدأت فى 2018 لمبنى قبة الجامعة وبرج الساعة وأسوار الجامعة والمدخل الرئيس والباب الجمهورى، واستكملت بترميم وصيانة عدد من واجهات مبانى كليتى العلوم والاقتصاد والعلوم السياسية، وترميم وصيانة ورفع كفاءة عدد من مبانى المدينة الجامعية خلال أعوام 2019 و2020 و2021، بالإضافة إلى استمرار العمل بمشروع إعادة إحياء وترميم وتأهيل وصيانة المكتبة التراثية بالجامعة لتعود لها مكانتها وتؤدى دورها داخل المنظومة التعليمية للجامعة وبدون المساس بالقيم التراثية والتاريخية للمكتبة، ويتم فى كل مشروع من مشاريع الصيانة والترميم بجامعة القاهرة تقديم ملف توثيق وتسجيل لتأصيل وحفظ كل القيم الفنية والمعمارية لمبانى الجامعة كخطوة مهمة لصيانة هذا التراث المعمارى الفريد للأجيال القادمة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، حرص الجامعة على تنفيذ جميع التوجيهات الرئاسية بضرورة رعاية النوابغ والموهوبين بالجامعات فى مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن الجامعة أعدت خريطة للفعاليات والأنشطة الطلابية خلال الفصل الدراسى الثانى فى إطار مشروع جامعة القاهرة لبناء الإنسان وتطوير العقل المصرى وتشكيل شخصية الطلاب وصقل مهاراتهم المختلفة.

وأشار إلى أن الجامعة ستواصل موسمها الثقافى والفنى خلال الفصل الدراسى الثانى بمجموعة من اللقاءات الحوارية المفتوحة مع الطلاب لمناقشة أهم القضايا المطروحة على الساحة، بالإضافة إلى إقامة ندوات وورش عمل ومسابقات بحثية على مستوى الطلاب والأساتذة حول قضايا تغيرات المناخ وقضايا الإبداع فى مختلف المجالات لا سيما تأسيس خطاب دينى جديد وتطوير الوعى، والتى يشارك فيها نُخبة من العلماء والمفكرين وكبار الكتاب والأساتذة.