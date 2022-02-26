السفارة المصرية بكوبنهاجن تستقبل مجموعة من ممثلى الجالية بالدنمارك

جدة - نرمين السيد - حضر نحو 50 مواطناً من مختلف الأجيال من أجل مناقشة المقترحات المختلفة لضمان استمرار التواصل بين أبناء الجالية ووطنهم، وذلك فى إطار الأولوية التى توليها البعثات المصرية للمواطن المصرى فى الخارج ومتابعة أوضاع الجالية فى دولة الاعتماد.

ومن جانبه، أوضح السفير المصرى محمد كريم شريف، أن اللقاء يأتى فى مستهل سلسلة من اللقاءات التى تنوى السفارة عقدها مع الأطياف المختلفة من الجالية بالدانمارك من أجل مناقشة مطالبهم والتواصل المستمر معهم، مؤكداً انفتاح السفارة الدائم على كافة المصريين فى أى وقت باعتبارها "بيت مصر" الذى يجمع كل المصريين المتواجدين فى الدنمارك.

وقد استعرض السفير الخدمات التى أطلقتها الحكومة مؤخراً لتسهيل الإجراءات على المواطنين المقيمين فى الخارج مثل افتتاح المركز الإلكترونى بإدارة التجنيد والتعبئة، وبدء تفعيل تقديم الخدمات التجنيدية عبر موقع الإدارة على الإنترنت، والإعلان عن أول وثيقة تأمين للمصريين فى الخارج، كما عرض آخر التطورات والإنجازات الجارية فى مصر.

واستعرض أيضاً مُجمل الخدمات المقدمة من السفارة والتعرف على مقترحاتهم للتطوير بما يضمن استمرار تواصل أبناء الجالية مع وطنهم.

هذا وقد دار حوار صريح حول العقبات التى تواجه المصريين فى الدانمارك وكيفية مساهمة السفارة فى تذليلها، وخاصة فيما يخص الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية وتعزيز روح الانتماء خاصة لدى الأطفال والشباب المصريين.

وفيما أبدى أعضاء الجالية سعادتهم لهذا اللقاء مطالبين السفارة بعقد مثل هذه اللقاءات بصفة دورية، فقد أكد السفير على تطلعه لمواصلة هذا التواصل البناء واهتمامه بعقد هذه اللقاءات خلال الفترة القادمة مع مُمثلى الروابط والجمعيات المصرية بالدانمارك بصورة دورية.