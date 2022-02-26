عاجل- ملتقى توظيف بالقاهرة يوفر 3000 فرصة عمل براتب 7500 جنيه

جدة - نرمين السيد - فضلًا عن المهن الفنية من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، وفرتها مديرية القوى العاملة بالقاهرة من خلال 40 شركة قطاع خاص بالمحافظة، بمرتبات تبدأ من 2400 إلى 7500 جنيه، وبحضور عميد المعهد الدكتور محمد عبد العزيز خليفة، والدكتور أحمد خميس، رئيس مجلس الإدارة ومدحت العمراوى مدير المديرية.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان: إن ملتقى التوظيف يأتى فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتوفير فرص عمل كريمة لائقة للشباب من الجنسين.

وتفقد وزير القوى العاملة الشركات الموجودة، مؤكداً على ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور على الوظائف المعروضة من قبل الشركات، وتحديد الأعداد المطلوبة، مع شرح تفصيلى لكافة تفاصيل وشروط الوظيفة للمتقدمين.

ووجه الوزير حديثه للشباب المتقدمين، ناصحاً إياهم بضرورة الاطلاع على تفاصيل كل وظيفة قبل التقديم عليها، واختيار الأنسب من بينها من حيث الراتب والمكانة الوظيفية بما يتناسب وقدراتهم وتدريباتهم، مع اختيار شركة واحدة من بين الشركات الموجودة بما يفيد فى متابعة الوظائف وشاغليها بعد انتهاء الملتقى وتحليل البيانات بما يفيد إحصائيات سوق العمل المصرى.

كما وجه الوزير مديرية القوى العاملة بالقاهرة، بمراجعة الوظائف المعروضة بالملتقى، وحصر الوظائف المعروضة ونسب شاغليها، ومتابعة نتائج الملتقى وتقديم تقرير وافى بها إلى الوزارة، مع التأكيد على الشركات بعدم تقديم وظيفه يكون راتبها أقل من الحد الأدنى للأجور، أو من بين شروطها ما يخل بقانون العمل الحالى واللوائح المنفذة.

ووجه الوزير كل الشركات المشاركة فى الملتقى بضرورة الالتزام بالحد الأدنى للأجور المطبق حالياً والذى أقره المجلس القومى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص ومنشآته والإلتزام بالقانون.

ودعا الوزير شباب الخريجين للدخول فى العمل بالقطاع الخاص على الفرص المتوفرة واختيار المناسب منها، مؤكدا أن الخطوة الأولى هى المهمة الأصعب حتى يكتسبوا خبرات، فضلا عن زيادة فرص التواصل مع العديد من المنشآت حتى يتمكنوا من تحقيق طموحاتهم.

وأكد سعفان أن ملف التوظيف من أهم الملفات التى تهتم بها الوزارة، الذى يحتاج إلى تكاتف وتعاون جميع الجهات للتصدى لأزمة البطالة التى بدأت معدلاتها فى الانخفاض لتصل إلى 7.4% فى الربع الأخير من العام 2021، مشيرًا إلى أنه فى سبيل ذلك تهتم الوزارة بعقد ملتقيات توظيف على مستوى المحافظات بصفة دورية لما لها من تأثير إيجابى ونتائج ملموسة فى عملية التشغيل.

تفقد الوزير على هامش الملتقى مركز التدريب المتقدم للتطوير والتحديث بالمعهد، والذى يتكون من 8 قاعات تدريبية مجهزة بأحدث الوسائل والأساليب التدريبية الحديثة لتدريب الطلاب على احدث ما وصلت إليه العلوم الإدارية والتعاونية العالمية.

كما تفقد الوزير متحف الدكتور كمال حمدى أبو الخير مؤسس الحركة التعاونية العربية، ومؤسس المعهد، الملحق بالمركز، والموجود به كل كتبه ومؤلفاته وإنجازاته، وقام الوزير بإلتقاط صورة تذكارية مع رئيس مجلس الإدارة وعميد المعهد والسادة أعضاء هيئة التدريس.