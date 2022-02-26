الرعاية الصحية: قرار نقل المنشآت يعكس ثقة الحكومة فى نجاحات التأمين الصحى

جدة - نرمين السيد - وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر رقم "546" لسنة 2022، فى إطار تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بهاتين المحافظتين.

وأشارت الهيئة، إلى تفاصيل القرار والذى يتضمن بموجبه نقل تبعية عدد (26) منشأة صحية بمحافظتى الأقصر والإسماعيلية من الجهات المختلفة التابعة لها إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية لتحل محل هذه الجهات فى كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات فيما يتعلق بتلك الأصول.

وأضافت، أنه يشمل القرار نقل تبعية 10 وحدات طب أسرة "الأقصر الدولى، نجع الخطباء، العضايمة، النمسا، الدفيرة، أرمنت الوابورات، الريانية، الغريرة، جزيرة أرمنت، الرزيقات قبلى"، إضافة إلى 4 مراكز طب أسرة "إسنا، أصفون، أرمنت الوابورت، الدير"، وعيادة الأقصر الشاملة، من الجهات المختلفة التابعة لها بمحافظة الأقصر إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وتابعت، أن القرار يشمل نقل تبعية مستشفى فايد المركزى بمحافظة الإسماعيلية، إضافة إلى 7 مراكز طب أسرة "العرايشية، نفيشة، الرحمة، أبو عطوة، القنطرة غرب، المحسمة الجديدة، أبو خليفة"، و 3 وحدات طب أسرة "أبو طفيلة، فنارة، أبو صوير"، من الجهات المختلفة التابعة لها بمحافظة الإسماعيلية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية.

ولفتت، إلى أنه طبقًا للقرار تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل الأصول والمنشآت المنقول تبعيتها إليها، وذلك وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد التى تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

كما نص القرار على أن تتخذ وزارة الصحة والسكان ما يلزم لإنهاء إجراءات نقل موظفى المنشآت المنقولة والمحددة بالقرار رقم "546" لسنة 2022 إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة، بذات درجاتهم الوظيفية، وجميع المزايا الوظيفية التى يتمتعون بها فى جهات عملهم كحد أدنى، وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وثمَّن الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، موافقة مجلس الوزراء على قرار نقل بعض الأصول العلاجية بمحافظتى الأقصر والإسماعيلية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، باعتبارهما ثانى وثالث محافظات منظومة التأمين الصحى الشامل، واللذان دشنهما الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 16 فبراير من العام الماضى.

وأشار إلى أن هذا القرار يعكس الثقة فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد ويدفع المنظومة لمزيد من النجاحات التى حققتها فعليًا على أرض الواقع.

وتابع: أن مجلس الوزراء يعزز من فرص إنجاز المشروعات القومية، وفى مقدمتهم مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، ومؤكدًا تكاتف كافة الجهات والوزارات المعنية وأجهزة الدولة لإنجاز المشروع وضغط الجدول الزمنى لتنفيذه خلال ال 9 سنوات المقبلة تنفيذًا للتكليفات الرئاسية.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى اهتمام القيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحقيق حلم المصريين فى الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال تشغيل المنظومة الجديدة حتى الآن على أرض بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، ثم محافظة تلو الأخرى تباعًا إلى أن تصل إلى كل شبر فى أرض مصر.