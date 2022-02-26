هيئة الدواء: ضبط أدوية مهربة ومغشوشة ومخدرة بقيمة تتخطى المليون جنيه

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وذلك لمتابعة ضبط سوق الأدوية، وإحكام الرقابة على تداول الأدوية، وصلاحية استخدام المستحضرات، ورصد مختلف المواقع الإلكترونية، والتطبيقات المختلفة، وكافة مواقع التواصل الاجتماعى التى تقوم بعرض وبيع وتداول المستحضرات الصيدلية.
أسفرت الحملات خلال الأسبوع عن ضبط أدوية مهربة ومغشوشة وغير مسجلة بالهيئة، وأخرى مدرجة بجداول المخدرات، وتقدر قيمتها المالية بما يزيد عن المليون جنيها.
وتمكن مفتشو الصيدلة لهيئة الدواء بالتعاون مع ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين بالمحافظات، من ضبط كمية من الأدوية المهربة والمقلدة وغير المسجلة بالهيئة، وأخرى مدرجة بجداول المخدرات، وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية بفواتير مجهولة البيانات، بعدد من الصيدليات ومخازن الأدوية، بلغت ما يقرب من 1000 عبوة، وقد بلغت قيمة المضبوطات 400 ألف جنيه تقريبا.
كما تم ضبط عددا من الأشخاص غير المخول لهم إدارة منشأة صيدلية، وتم تحرير محاضر ضد عدد من الصيدليات لعدم تواجد الصيدلى المسؤول، أو من ينوب عنه من الصيادلة تمهيدا لاستكمال باقى الإجراءات القانونية اللازمة لردع تلك المخالفات.
وتمكنت وحدة مكافحة جرائم الإنترنت بالهيئة بالتعاون مع الجهات الرقابية من ضبط عدد من الأشخاص، لإدارتهم صفحات إلكترونية لتداول الأدوية بطريقة غير مشروعة، حيث بلغت المضبوطات ما يزيد عن 5000 عبوة و1000 شريط من المستحضرات الدوائية، و 1500 مستلزم طبى مجهول المصدر، بقيمة تقديرية تزيد عن 800 ألف جنيه.
وتم تحرير محضر بالوقائع، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.
يأتى ذلك انطلاقا من الاختصاصات الرقابية لهيئة الدواء المصرية؛ لتعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة وأمان المستحضرات الدوائية المتداولة بسوق الدواء المصرى، وإحكام الرقابة عليه.
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