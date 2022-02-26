/681772/تاريخ-مواجهات-برشلونة-ضد-الأندية-التركية-قبل-مباراة-جالاتا-سراي

يخوض فريق برشلونة مباراته القادمة أمام نظيرة جالاتا سراي فى منافسات دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي، والتي من المقرر إقامتها يوم 10 مارس الجمعة الجاري .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تاريخ مواجهات برشلونة ضد الأندية التركية

التقي فريق برشلونة الإسباني ضد الأندية التركية فى 14 مباراة ، ومن بينها 8 مواجهات سابقة مع جالاتا سراي.

نتيجة قرعة دور الـ 16 بالدوري الأوروبي

رينجرز الاسكتلندي x ريد ستار بلجراد الصربي

سبورتينج براجا البرتغالي x موناكو الفرنسي

بورتو البرتغالي x ليون الفرنسي

أتالانتا الإيطالي x باير ليفركوزن الألماني

إشبيلية الإسباني x وست هام يونايتد الإنجليزي

برشلونة الإسباني x جالاتا سراي التركي

لايبزيج الألماني x سبارتاك موسكو الروسي

ريال بيتيس الإسباني x اينتراخت فرانكفورت الألماني

برشلونة ونابولي

حقق برشلونة الفوز على نظيره نابولي بنتيجة 4/2 على ملعب "دياجو أرماندو مارادونا"، ضمن مباراة الإياب من دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

وبدأ برشلونة المباراة بقوة هجومية عن طريق عدة هجمات، عكس لقاء الذهاب، وأستطاعوا تهديد مرمى نابولي في أكثر من كرة، في غياب كبير للاعبي الفريق الإيطالي في الشق الهجومي.

وأفتتح جوردي ألبا الأهداف في الدقيقة 8 ، ثم عزز فرانك دي يونج بالهدف الثاني سريعاً في الدقيقة 13، وبعده أحرز إنسيني الهدف الأول لنابولي من ركلة جزاء في الدقيقة 23، وقبل نهاية شوط المباراة الأول سجل بيكيه هدف برشلونة الثالث بالدقيقة 45.

وفي شوط المباراة الثاني أحرز أوباميانح هدف برشلونة الرابع في الدقيقة 59، واستمر برشلونة مسيطر على اللقاء، وحاول لاعبوا نابولي أن يقلصوا النتيجة، حتى أحرزوا الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة من المباراة عن طريق ماتيو بوليتاتو.

لتنتهي المباراة بنتيجة 4/2، ليودع نابولي البطولة على ملعبه ووسط جماهيره، بينما تأهل برشلونة لدور الثمانية من الدوري الأوروبي