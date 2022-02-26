/681770/طلب-مناقشة-عامة-لاستيضاح-سياسة-الحكومة-بشأن-توفير-بدائل-استخدامات-الأكياس-البلاستيك

فى ضوء مواجهة التغير المناخى..

دوت الخليج

ولفت النائب محمود عصام، إلى أن العالم يتجه خلال الفترة الأخيرة لإلغاء الأكياس البلاستيك أحادية الاستخدام، حيث قام الاتحاد الأوروبي بحظرها تماما، وعديد من الدول العربية المجاورة في المغرب والسودان والإمارات والأردن حظروه أيضا معتبرين استمرارية الاستخدام تدميرا للبيئة وخاصة فى ضوء تحديات التغير المناخى، وهو أمر لابد أن يتم الانتباه له من جانب الحكومة وأن تكون أمام سياسة واضحة بشأن إيجاد بدائل لاستخدامات الأكياس البلاستيك.

طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن توفير بدائل استخدامات الأكياس البلاستيك

وأكد عصام، أيضا على ضرورة أن يكون لدى الحكومة سياسة واضحة تجاه هذه الإشكالية خاصة فى ضوء وجود بدائل على أرض الواقع، مثل الأكياس القطنية ويمكن استخدام أقمشة القطن العضوي في صناعة أكياس بدلاً من المواد الاصطناعية، وليست هذه المواد مريحة للغاية وسهلة على الجلد فحسب، ولكنها تدوم أيضًا لفترة أطول من المواد الاصطناعية المتوفرة بسهولة. ويمكن أيضًا تحويل المنتجات المصنوعة من هذه المواد إلى سماد عند تلفها تمامًا.

فى السياق ذاته قال عضو مجلس النواب:"هناك بدائل أخرى مثل الأكياس القابلة للتحلل وتكون مصنوعة من البلاستك صديق البيئة، الذي يستغرق 18 شهراً للتحلل، على عكس الأكياس العادية التي تستغرق مئات السنين للتحلل، وأيضا الأكياس المصنوعة من القماش وهى الأكثر أماناً للبيئة، حيث يمكن استخدامها أكثر من مرة، وتناسب جميع الفئات والأذواق، وعملية لحمل البضائع، ويمكنك غسلها بسهولة، بجانب الأكياس المصنوعة من الورق وكانت تستخدم بشكل أساسي ويومي قبل ظهور البلاستيك، وما زالت بعض محلات الخضر والفاكهة تستخدمها بشكل يومي حتى يومنا هذا".