/681764/الشرطة-الأوكرانية-تحذر-سكان-كييف-والرئيس-الأوكراني-يرفض-الهروب-لأمركيا

ناشدت الشرطة الأوكرانية، سكان العاصمة كييف بضرورة توخي الحذر والحفاظ علي هدوئهم وعدم التواجد بمنطقة الإشتباكات التي تدور في شوارع العاصمة بين القوات الروسية والأوكرانية.

دوت الخليج

وفي سياق متصل تقول السلطات في العاصمة كييف بأن القتال قد أندلع صباح اليوم في شوارع العاصمة بعد ساعات من تحذير الرئيس الأوكراني فولوديمرزيلنكسي من أن القوات الروسية تستعد لإقتحام المدينة وطلب من السكان البقاء في منازلهم أو في الملاجيء وسط سماع دوي إطلاق نار مكثف وسط كييف.

الشرطة الأوكرانية تحذر سكان كييف

ومن جانبه، قال رئيس بلدية لفيف إعادة إنتشار 60 جنديا روسيا وإنسحابهم بعد إشتباكات مع الجيش الأوكراني .

وفي السياق ذاته قال الجيش الأوكراني أنه صد هجوما علي أحد الطرق الرئيسية من الغرب كما أندلعت معركة حول مطار الجنوب حيث حاولت القوات الروسية المحمولة جوا القيام بعملية إنزال في المطار.

ومع دخول الرحب يومها الثالث يستمر القتال في العديد من المدن الأوكرانية الاخري وتقول وزارة الدفاع الروسية إن قواتها دخلت مدينة ميليتوبل التيى تقع بالقرب من القرم دون مقاومة تذكر.

وفي الجهة المقابلة قال رئيس مكتب الرئيس الأوكراني بأن القتال مستمر بالقرب من مدن خيرسونه وميكلايف وأوديسا في جنوب غرب البلاد.

وحول الأخبار المتعلقه بهرب الرئيس الأاكراني إلي الحلفاء ذكرت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس زيلينسكي قد رفض عرضا أمريكا لإجلائه من كييف وقال نحن بحاجة إلي ذخيرة .

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وقع علي أمراً لتقديم مساعدات عسكرية فورية لأوكرانيا تشمل أسلحة ومضادات لدبابات والتعي تقدر يقمتها ب 600 مليون دولار.