تحصين 170 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالغربية

قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إن إجمالى ماتم تحصينه حتى اليوم السبت، 184 ألف رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي للأبقار وجدري الأغنام للضأن على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية التى تستمر حتى مطلع شهر مارس القادم.

وأشار مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى إن المستهدف تحصينه علي مستوي المحافظة خلال فترة الحملة يبلغ 170 ألف رأس ماشية من " الأبقار"، و50 ألف من " الضأن"، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة.

وأضاف " أنور"، أن حملات مديرية الطب البيطرى والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

محافظ الغربية يقود حملة لوقف مخالفات البناء

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وجود تنسيق وتعاون بين قوات إنفاذ القانون والأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومجالس المدن والمراكز والأحياء لتحقيق المستهدف من الموجة 19 لازالة التعديات على الاراضي المملزكة للدولة، مشيراً إلى إن ما تم إزالته خلال المرحلة الثانية من الموجة 19 وصل إلى 270 مبنى مخالف و60 حالة تعد على الأراضي الزراعية.

وأوضح “رحمى” أنه يتم حاليا منع وإزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه التعديات على الأراضي الزراعية، والمتابعة المستمرة لتقارير منظومة رصد المتغيرات المكانية، لرصد أي تحديات وتغير على الأراضي الزراعية .

محافظ الغربية كان قد أصدر مؤخرا قرارا بتشكيل 3 لجان على مستوى المحافظة والمراكز والمدن والقرى لمنع وقوع تعديات جديدة على الأراضى الزراعية، والتعامل مع أى مخالفة فى المهد، كما أصدر قرارا لمجالس المدن والأحياء وشركات الكهرباء والمياه والغاز والتليفونات، بحظر توصيل المرافق لأى مبان أو منشأت أو عقارات جديدة مخالفة، مشيراً إلى أن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد، مشدداً على ضرورة انتهاء لجان الحصر من متابعة الحالات المخالفة تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالها ورفع تلك المخالفات بصورة نهائية.