/681760/التنمر-لمياء-جمال-تكشف-سر-عداوتها-مع-شيرين-عبد-الوهاب

حلت الفنانة التونيسية لمياء جمال ضيفة على برنامج مع فارس، الذي يقدمه الإعلامي نزار فارس، وصرحت خلاله عدد من التصريحات، من بينها ما يخص تنمر شيرين عبد الوهاب عليها خلال مشارتها في برنامج المواهب ذا فويس.

دوت الخليج يرصد تصريح لمياء جمال عن تنمر شيرين عبد الوهاب عليها في بداية مشوارها

لمياء جمال:"شيرين عبد الوهاب تنمرت على شكلي"

صرحت لمياء جمال الفنانة التونسية خلال لقائها بالإعلامي العراقي نزار الفارس في برنامج "مع الفارس"، أن الفنانة شيرين عبد الوهاب تنمرت على شكلها في بداية مشوارها، خلال مشاركتها في برنامج "The Voice"، والتي شاركت فيه شيرين كعضو لجنة تحكيم، وذلك أثناء إحتفال المشاركين في البرنامج بعيد ميلاد الفنان كاظم الساهر، الذي كان عضوًا في لجنة التحكيم هو الآخر، وتُرجع لمياء السبب وراء تنمر شيرين عليها وشعورها بعدم المحبة بينهما، لاختيار لمياء الفنان صابر الرباعي مدربًا لها بدلًا من شيرين، عندما أدار الكرسي لها هو وشيرين عبد الوهاب في أولى حلقات البرنامج.

مشاركة شيرين عبد الوهاب في إفتتاح برنامج الدوم لاكتشاف المواهب

طلت الفنانة شيرين عبد الوهاب على حضور الحفل الإفتتاحي لبرنامج اكتشاف المواهب المصرية "الدوم"، باطلالتين مبهرتين، واحدة بفستان أسود طويل الأكمان، معطى بالكامل بأحجار براقة، والثانية ببدلة رجالي سوداء وقبعة كبيرة على رأسها، وقدمت بهما أغنيتهتين من أنجح وأشهر أغنياتها في الفترة الماضية، الأولى "بعون الله هنقدر" والثانية "النفسية سواد"، وكان من بين الحضور وزيرة القفاة إناس عبد الدايم، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي.

النجوم الذين حضروا افتتاح برنامج الدوم

قدم برنامج الدوم المصري لاكتشاف مواهب الشباب، حفل أفتتاح مبهر في الحلقة الأولى للبرنامج، وحضر هذا الحفل عدد من النجوم المصريين، أولهم كان نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، كما ظهر عدد من كبار النجوم من بينهم: يسرا، ليلى علوي، كريم عبد العزيز، دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، هاني رمزي، يوسف الشريف وزوجته الكاتبة إنجي علاء، ويشمل البرنامج عدد من النجوم الذين يشكلون لجان التحكيم في كل من التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني.