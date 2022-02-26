الحكومة تنفى وجود أزمة في توفير لقاح كورونا لطلاب المدارس

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وجود أزمة في توفير لقاح كورونا لطلاب المدارس، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أزمة في توفير لقاح كورونا لطلاب المدارس، مُشددةً على توافر كافة أنواع لقاحات فيروس كورونا لمختلف الفئات العمرية بكافة المراكز والأماكن المخصصة للتطعيم بمختلف المحافظات، حيث يوجد فائضاً من جميع أنواع اللقاحات وصل إلى أكثر من 75 مليون جرعة، مُشيرةً إلى وجود رقابة دورية على كافة مراكز تلقي اللقاحات بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، لمتابعة سير العمل بها والتأكد من توافر اللقاحات بمختلف أنواعها، مُوضحةً أنه تم استخدام 2مليون و300 ألف جرعة لتطعيم طلاب المدارس، مُناشدةً كافة أولياء الأمور وأسر الطلاب بضرورة التوجه إلى أقرب مركز من مراكز اللقاحات المنتشرة على مستوى الجمهورية لتلقي اللقاح.

وفي سياق متصل، يتم توفير جميع لقاحات فيروس كورونا لجميع الفئات وفقاً للموافقات الصادرة لكل لقاح، بما فيها لقاحات: (سينوفاك - استرازينكا - فايزر – موديرنا-جونسون اند جونسون - سبوتنيك)، وذلك بـ 1393مركزاً للقاحات على مستوى الجمهورية، ويشمل التطعيم الفئات الآتية: (الأطفال في المدارس من عمر 12 إلى 18 عاماً - طلاب الجامعات والعاملين بهيئة التدريس - الأشخاص فوق سن 18 عاماً –كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة - العاملون في القطاع الطبي).

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