مايا مرسي تستقبل فريق عمل شباب القادة لتكريم المدربين المشاركين في توجيه...

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة فريق عمل مؤسسة شباب القادة “YLF” ؛ هدفت الزيارة تكريم المدربين الذين شاركوا بشكل فعّال في توجيه و تدريب طالبات التعليم الفني المشاركات في برنامج "هي تقود-She leads" ؛ أحد برامج المؤسسة و الذي يستهدف طالبات التعليم الفني من مختلف المدارس في المحافظات المختلفة، بحضور النائب احمد فتحي المدير التنفيذي لمؤسسه شباب القاده، والدكتورة صفاء حسني مديره برنامج القاده و هي تقود،

و قد اعربت الدكتوره مايا مرسي عن سعادتها برؤية المؤسسة التي تهدف إلى مساعدة الشباب و إفادة المجتمع ككل ، و رحّبت بفكرة التواجد في المسابقة النهائية لبرنامج Leaders league للإستماع إلى أفكار الطلاب المشاركين في الأنشطة الطلابية المختلفة و دعمهم بكل الطرق الممكنة وذلك من خلال لجنه الشباب بالمجلس القومي للمرأة برئاسه استاذه دينا حسين مقرره اللجنه وعضوه المجلس القومي للمرأة .

هذا وتضمن اللقاء مناقشة توسّع نشاط برنامج"هي تقود-She leads" ليشمل محافظات أكثر هذا العام بهدف توسيع الفائدة لعدد أكبر من الطالبات ، كما تم مناقشة رؤية المؤسسة و أهداف برنامج "Leaders league" و هو أحد برامجها التي تهدف إلى دعم شباب الجامعات من جميع محافظات مصر.

وخلال اللقاء تم تكريم كل من السيدة مى محمود مدير عام الإدارة العامة لتنمية المهارات بالمجلس ، والسيدة نوران الجميعي مسؤول العلاقات العامة و التسويق بإدارة تنمية المهارات بالمجلس ، والسيدة كريستي عزيز مدربه جلود لمشاركتهن بشكل فعال كمدربات في توجيه و تدريب طالبات التعليم الفني المشاركات في برنامج "هي تقود-She leads"