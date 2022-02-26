حياة كريمة.. القباج تلتقى بعدد من الجمعيات الأهلية المشاركة بالمبادرة

جدة - نرمين السيد - استهلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، زيارتها لمحافظة أسوان، اليوم السبت، بلقاء عدد من الجمعيات الأهلية الشريكة للوزارة فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لمراجعة الموقف التنفيذى، وبالجمعيات الشريكة فى برنامجى "مواطنة"، و"وعى"، بحضور أشرف عطية محافظ أسوان، وكريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر.





وشهد اللقاء التركيز على تنشيط التثقيف والحوار المجتمعى حول موضوعات حقوق الإنسان وتعظيم الوعى الإيجابى فى كثير من القضايا الاجتماعية المتعلقة بالاتجاهات والسلوكيات المجتمعية التى تؤثر على سير التنمية. ويأتى اللقاء فى ضوء اهتمام القيادة السياسية بالدور الذى تقوم به الجمعيات الأهلية، لا سيما أنه فى هذا العام 2022، تعمل وزارة التضامن على تعظيم الشراكة مع الجمعيات الأهلية فى جميع المشروعات وتقديم جميع سبل الدعم لمنظمات المجتمع المدنى بشكل عام، وعلى رصد وإبراز جهودهم المبذولة حتى يتم تقدير الخدمات المقدمة فى مقابل الفجوات القائمة فى المجالات المختلفة. وتوجهت وزيرة التضامن الاجتماعى وسفير الاتحاد الأوروبى، والوفود المرافقة، لحضور اللقاء السنوى للأعمال الخيرية والتنموية للجمعيات الأهلية الشريكة بمحافظة أسوان تحت مظلة إحدى المؤسسات، وتنفذ المؤسسة برامج وأنشطة فى 34 من المجتمعات القروية وشبه الحضرية المستهدف تطويرها فى إطار تنفيذ مشروع " تحسين التنمية المحلية" الممول من الاتحاد الأوروبى، والذى يهدف إلى تقديم خدمات تنموية تراعى النوع الاجتماعى وتعظم مشاركة المجتمع، وتحسن فعالية واستدامة المشروعات التنموية المنفذة، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة تمكين اجتماعى واقتصادى تستهدف النساء والأشخاص ذوى الإعاقة وغيرهم من الفئات الأولى بالرعاية.

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