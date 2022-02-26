صحة جنوب سيناء تتابع تلقى المواطنين بسانت كاترين للقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، اليوم السبت، استمرار فعاليات المسح الصحى لقياس نسبة تغطية تطعيم كورونا بمدينة سانت كاترين، تنفيذا لخطة وزارة الصحة والسكان بضرورة متابعة تطعيم لقاح كورونا بمحافظات الجمهورية.





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