وزير التعليم العالى يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمدن الجامعية

جدة - نرمين السيد - أكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، جاهزية كافة المدن الجامعية لاستقبال الطلاب، مع التشديد على المتابعة اليومية للالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بالمدن الجامعية على مستوى الجمهورية.





وشدد وزير التعليم العالى والبحث العلمى خلال جولته التفقدية بالحرم الجامعى والمدينة الجامعية للطلاب بجامعة القاهرة اليوم السبت يرافقه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة القاهرة - ضرورة فرض الانضباط الكامل داخل الجامعات، وتواجد القيادات الجامعية، وأعضاء هيئات التدريس، والهيئة المعاونة بشكل مُنتظم؛ لضمان حُسن سير العملية التعليمية، مُوجهًا باتخاذ الجامعات كل ما يلزم من تطبيق معايير السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية؛ لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب.

وأشار الوزير إلى إتاحة الجرعة المُعززة للتطعيم ضد فيروس كورونا لكافة مُنتسبى المجتمع الأكاديمى، وتوفير نقاط للحصول على التطعيم داخل الجامعات، مع استمرار الجامعات فى تطبيق قرار مجلس الوزراء، بمنع دخول غير الحاصلين على اللقاح، وضرورة تقديم شهادة تُثبت الحصول على اللقاح.

وأكد الوزير على استمرار المستشفيات الجامعية فى رفع درجة الاستعداد القصوى؛ لدعم الجامعات فى إجراءات التصدى لفيروس كورونا.

وحث الطلاب على ممارسة الأنشطة الطلابية والثقافية والتوعوية، التى تُنظمها الجامعات لدورها الهام فى بناء شخصيتهم المُتكاملة، وإطلاق طاقتهم الإبداعية، مؤكدا الاهتمام برعاية الطلاب الموهوبين والنوابغ، بالتعاون بين صندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ ومراكز رعاية الطلاب الموهوبين والنوابغ بالجامعات.

واطمأن الوزير على انتظام المحاضرات، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيدًا بدور إدارة الجامعة فى تحقيق الانضباط وانتظام العملية التعليمية على الوجه الأكمل، والتزام الطلاب بالتعليمات داخل الحرم الجامعى، ومبانى الجامعة، وقاعاتها الدراسية، وارتدائهم الماسك الطبى "الكمامة" طوال فترة التواجد داخل الحرم الجامعى.

من جانبه، قال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تطبق الإجراءات الاحترازية داخل الكليات والمدن الجامعية على أعلى مستوى، مؤكدًا انتظام المحاضرات من اليوم الأول للفصل الدراسى الثانى، والتزام الطلاب بارتداء الكمامات الطبية والتباعد الاجتماعى.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، حرص الجامعة على تنفيذ جميع التوجيهات الرئاسية بضرورة رعاية النوابغ والموهوبين بالجامعات فى مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن الجامعة أعدت خريطة للفعاليات والأنشطة الطلابية خلال الفصل الدراسى الثانى فى إطار مشروع جامعة القاهرة لبناء الإنسان وتطوير العقل المصرى وتشكيل شخصية الطلاب وصقل مهاراتهم المختلفة، حيث تتنوع خريطة الأنشطة بين الفنون والثقافة والرياضة والزيارات الميدانية والأنشطة الفنية والاجتماعية والمسابقات والمعسكرات والندوات وورش العمل التدريبية.

وأضاف أن الجامعة ستواصل موسمها الثقافى والفنى خلال الفصل الدراسى الثانى بمجموعة من اللقاءات الحوارية المفتوحة مع الطلاب لمناقشة أهم القضايا المطروحة على الساحة، بالإضافة إلى إقامة ندوات وورش عمل ومسابقات بحثية على مستوى الطلاب والأساتذة حول قضايا تغيرات المناخ وقضايا الإبداع فى مختلف المجالات لا سيما تأسيس خطاب دينى جديد وتطوير الوعى، والتى يشارك فيها نخبة من العلماء والمفكرين وكبار الكتاب والأساتذة.