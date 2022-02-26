/681755/القوي-العاملة-تعيين-2688-منهم-29-قادرون-باختلاف-بالمنوفية

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة المنوفية بتعيين 2688 شاباً، من بينهم 29 "قادرون باختلاف"، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

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يأتي ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 5770 شابا باحثاً عن العمل.

وأضاف وزير القوي العاملة، أن المديرية استخرجت 3000 شهادة قياس مستوى المهارة ، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال علي المهن المختلفة ، فضلاً عن صرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية تمثلت فى 9 منحة مولود جديد بإجمالى 18 ألف جنيه ، و 3 منح زواج لـ 3 عمال بإجمالى 9 آلاف جنيه ، وصرف 10 آلاف جنيه منحة وفاة العامل ، فضلاً عن صرف 35 ألف جنيه إستكمال لمنحة المولد النبوي الشريف لـ 70 عاملاً من المسجلين .

تعيين 2688 منهم 29 "قادرون باختلاف" بالمنوفية

وأكد على حامد الزقم مدير المديرية، في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يناير الماضي، أن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 962 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003 ، وأسفر عن تحرير 104 محضر لمنشآت مخالفة للقانون ، وإعطاء مهلة قانونية 179 منشأة، أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش علي 395 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأسفر التفتيش عن تحرير 246 محضراً للمنشآت المخالفة ، ومنح 48 ترخيص لمنشأة .