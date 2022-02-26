/681753/رشا-فايز-تتقدم-بسؤال-للحكومة-حول-تبعات-الأزمة-الروسية-الأوكرانية-علي-الطلاب-المصريين-في-أوكرانيا

تقدمت النائبة رشا فايز عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه لدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسفير سامح شكرين وزير الخارجية، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فى شأن تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية علي طلابنا الدارسين في أوكرانيا.

واوضحت عضو مجلس النواب، فى الطلب المقدم منها، أن الساعات الماضية شهدت حالة من التوتر على مستوى العالم، نتيجة القصف الروسي لأوكرانيا، الأمر الذي جعل جميع دول العالم تدرس التدخل العاجل لإجلاء رعاياها من أوكرانيا، مضيفة أن هناك أكثر من 3000 طالب مصري يدرسون في الجامعات الأوكرانية، فضلا عن الجالية المصرية في أوكرانيا، مع العلم أن الوقت لم يعد يسمح لبعث لجان ويفرض تدخلا عاجلا.

وبناء عليه توجهت النائبة رشا فايز بعدد من الأسئلة للحكومة، على النحو الآتي:

- ما هو موقف الطلاب المصريين الدارسين في أوكرانيا، خاصة وان العديد من الطلاب يدرس الفترة الحالية؟

- هل هناك حصر محدد وقاعدة بيانات للطلاب الدارسين في أوكرانيا؟

وماهي إجراءات الدولة المصرية فيما يخص التدخل لإنقاذ الطلبة المصريين في أوكرانيا وإجلائهم، تحسبا لأي أضرار قد تلحق بهم جراء الهجمات الروسية على أوكرانيا، وخاصة بعد القصف الروسي لعدد من المواقع في مدينة أوديسا الأوكرانية؟

هذا وعقدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، اجتماعا بممثلين عن الجالية المصرية بأوكرانيا ضمت عددا من الطلبة المصريين المتواجدين في مختلف المدن الأوكرانية، لمتابعة كافة المستجدات والأطمئنان على أوضاعهم، في ضوء تطورات الوضع بالأزمة الروسية - الأوكرانية.

وأكدت مكرم، على عدم الانسياق خلف الأخبار غير الموثوقة التي تروج خلال هذه المرحلة، والاعتماد فقط عن البيانات الصادرة عن الجهات الحكومية المصرية، وفي مقدمتها السفارة المصرية في كييف، حرصا على سلامة كافة المصريين في أوكرانيا.

ووجهت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المصريين بأوكرانيا بالتزام الأماكن المتواجدين بها وعدم المغادرة خاصة في المناطق الواقعة في الشرق والجنوب والتي تشهد اشتباكات.