/681752/ميناء-دمياط-يتداول-29-سفينة-للحاويات-والبضائع-العامة

دوت الخليج

وأوضح المركز في بيان له اليوم، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 21321 طنا تشمل: (2490 طن فوسفات و1794 طن رمل و7285 طن يوريا و9002 طن اسمنت كلينكر و750 طن نترات)، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 34918 طنا تشمل: (7790 طن قمح و10060 طن حديد و3961 طن فول و1207 أطنان خشب زان و11900 طن ذرة).

ميناء دمياط يتداول 29 سفينة للحاويات والبضائع العامة

وأشار إلي أنه إجمالى حركة الصادر من الحاويات قد بلغت 150 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بطاطس وفاصوليا وبطاطا وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (قطن وبصل وكتان وسمسم وفول سودانى)، وفواكه ( برتقال ويوسفى وفراولة)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والمغرب والكويت وروسيا وسريلانكا وكرواتيا والهند وباكستان والصين وهولندا وسلوفينيا واليونان وألمانيا.. بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 18 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 539 حاوية مكافئة.

وأكد أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل 130911 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 115516 طنا، كما غادر 1 قطار بحمولة إجمالية 1315 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا.. بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5570 شاحنة.

تداول 28 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال 24 ساعة

وكان قد أكد المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أمس، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 28 سفينة للحاويات والبضائع العامة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط،أن حركة الصادر بلغت من البضائع العامة 22339 طنا تشمل : 8100 طن فوسفات و 4800 طن يوريا و 9439 طن كلينكر، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 67151 طنا تشمل 12500 طن قمح و 17710 أطنان حديد و 4822 طن فول و 150 طن خردة و 2369 طن خشب زان و 4200 طن ابلاكاش و 25400 طن ذرة .

وأشار إلي أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 97 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بقدونس و فلفل و قرنبيط و ورق عنب و بطاطس و فاصوليا و خس و خضار مجمد مشكل ) وحاصلات زراعية ( أعشاب و قطن و بصل و شمر و نعناع و ريحان و فول سوداني ) و فواكه ( برتقال و جريب فروت و بلح و يوسفي و فراولة ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات و الأردن و روسيا و سنغافورة و الهند وإندونيسيا وإسبانيا و كرواتيا و الصين و أمريكا و مالطا و هولندا و اليونان وألمانيا و بنجلاديش و هونج كونج، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 107 حاويات مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1038 حاوية مكافئة.