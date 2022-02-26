الرعاية الصحية: قدمنا خدمات فريدة هى الأولى من نوعها للمواطنين

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أمير التلوانى المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية، إن المشروع القومى لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل حلم لكل المصريين، وهو أهم أهداف التنمية المستدامة وخطة مصر 2030 نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتحسين المستهدفات الصحية فى مصر.





وأوضح التلوانى، فى تصريحات له، أن هيئة الرعاية الصحية أداة الدولة فى ضبط تنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية.

وأضاف أن هيئة الرعاية الصحية موجودة فى 3 محافظات من ضمن 6 محافظات يتواجد بها التأمين الصحى الشامل كمرحلة أولى والتى تشمل الأقصر وبورسعيد والإسماعيلية وقريبا فى السويس وجنوب سيناء وأسوان، وأن هيئة الرعاية الصحية تمارس دورها من خلال 114 منشأة صحية ما بين 17 مستشفى متعددة التخصص و97 وحدة ومركز.

وقال: "نهدف مع اكتمال منظومة التأمين الصحى فى محافظات المرحلة الأولى الوصول إلى 310 وحدات صحية و54 مستشفى".

وأضاف أن منظومة التأمين الصحى الشامل ساهمت فى تقديم خدمات فريدة هى الأولى من نوعها وصل عددها إلى 10 خدمات منها على سبيل المثال عمليات زراعة القوقعة والعلاج التأهيلى لما بعد الزرع، كما تم إجراء أول عملية توسيع للشرايين باستخدام الشنيور الطبى مع استحداث جراحات الوجه والفكين باستخدام تقنية 3 دى مع استحداث وحدة عمليات تشوهات العمود الفقرى للأطفال وكذلك جراحات الأوعية الدموية المتقدمة، وكذلك إنشاء أول وحدة غسيل كلوى فى إقليم القناة للأطفال.

وأشار إلى أن إجمالى عدد المسجلين فى المنظومة بلغ 2 مليون و850 ألفا، كما أن اجمالى عدد الخدمات الطبية المقدمة بلغ 7 ملايين و602 ألف خدمة وشملت خدمات طب الأسرة 4 ملايين و580 ألفا، بينما الخدمات المقدمة بالعيادات الخارجية مليون و195 ألف خدمة واجراء 114 ألفا و806 جراحات، لافتا إلى أنه يوجد 17 مستشفى و97 وحدة ومركز .

وحول ملف الحوكمة الإكلينيكية قال المدير التنفيذى لهيئة الرعاية الصحية، إن الهيئة تستهدف وضع سياسات التدريب والتعليم الطبى المستمر لجميع التخصصات الطبية مع وضع السياسات الطبية لمستويات الرعاية المختلفة، فضلا عن تفعيل دور المجلس الاستشارى الطبى ووضع المعايير الخاصة بتقييم الأداء الطبى للخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين، موضحا أنه تم وضع سياسات وأطر عمل الحوكمة الاكلينيكية بما يضمن أعمال تأكيد الجودة وسلامة المرضى.

وأضاف أنه للحفاظ على استدامة تقديم الخدمات الصحية تحت مظلة التأمين الصحى الشامل حرصت الهيئة العامة للرعاية الصحية على استدامة 6 محاور رئيسية تضمن تقديم الخدمة الصحية بأعلى جودة أولها خلق موارد مالية للهيئة تضمن استدامة توفير موارد ذاتية لدى الهيئة تضمن توفير المستلزمات الطبية وأحدث الأجهزة بالتقنيات العالمية المحدثة بشكل مستمر داخل منشآت الهيئة، واستدامة التدريب استثمارًا للعنصر البشرى، مع استدامة توفير الحزم الطبية والعلاجية للمواطنين، واستدامة تطبيق نظم الميكنة والرقمنة داخل كافة منشآتها الصحية واستمرار حملات التوعية والمبادرات التوعية بهدف توفير حياة كريمة للمواطن المصرى، بما يسهم فى توفير الإمكانيات لرسم خريطة صحية للأمراض، وتبنى استراتيجيات للعلاج والوقاية مبنية على المؤشرات، فمبادرات الصحة العامة وعلى رأسها مبادرة 100مليون صحة ساهمت فى الاكتشاف المبكر للعديد من الأمراض والكشف عن الإصابة بفيروس سى.

وعن خطة التعاون بين هيئة الرعاية الصحية ومنظمة الصحة العالمية خلال عام 2022، أشار إلى أنها تشمل 5 ملفات رئيسية، أولها ملف الحوكمة الإكلينيكية، مرورًا بملف جودة واعتماد المنشآت الصحية، ثم استراتيجية المستشفيات، والمستشفيات صديقة البيئة من خلال الارتقاء بمستوى أساليب العمل والتجهيزات والخدمات وحتى محيط المستشفى بما يضمن تحقيق الاستدامة البيئية، وصولًا إلى ملف الرعاية الآمنة للمرضى التى تبنته الهيئة العامة للرعاية الصحية وأطلقت مبادرة للرعاية الآمنة للمرضى بالتزامن مع اليوم العالمى لسلامة المرضى، بهدف تعزيز سلامة المرضى والتأكيد على ترسيخ مفاهيم تقديم الأطقم الطبية والإدارية الخدمات الآمنة لجميع المرضى وبأعلى جودة عالمية داخل منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية.