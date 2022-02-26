عاجل.. سفارة مصر بكييف: الاشتباكات العسكرية لا تسمح بالتحرك والطرق غير آمنة

جدة - نرمين السيد - وناشدت السفارة مجددا - عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك- جميع المواطنين المصريين المتواجدين بأوكرانيا وخاصة فى المناطق الشرقية فى مدن خاركيف وخارسون دنيبرو الالتزام بتعليمات السفارة.

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