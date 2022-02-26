/681738/تشكيل-الزمالك-المتوقع-لمباراة-الوداد-المغربي-فى-دوري-أيطال-إفريقيا

يخوض نادي الزمالك مباراته اليوم السبت، ضد نظيره الوداد البيضاوي المغربي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات الدوري ابطال افريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة الوداد المغربي في حراسة المرمي: محمد ابو جبل في خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود الونش- محمود علاء في خط الوسط: محمد عبد الغني – إمام عاشور- أشرف بن شرقي في خط الهجوم: يوسف أوباما – عمر السعيد – شيكابالا. فيما يسعي الفارس الأبيض فى حصد اول ثلاث نقاط فى المجموعة خاصة ، بعدما تعادل فى المباراتين الماضيتين أمام كل من بيترو اتلتيكو الانجولى وساجرادا الانجولى. قائمة الزمالك لمواجهة الوداد المغربي: حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبوجبل – السيد عطية خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – حازم إمام – عبد الله جمعة – محمد طارق – حسام عبد المجيد. خط الوسط: إسلام جابر – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – ماجد هاني – أحمد سيد “زيزو” – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه – سيد نيمار . خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد – حسام أشرف – سيف جعفر. الحضور الجماهيري في مباراة الزمالك والوداد المغربي وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على طلب نادي الوداد المغربي بحضور الجماهير خلال مواجهة الزمالك، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. وكان تقدم الوداد بطلب للاتحاد الأفريقي من أجل حضور الجماهير خلال مواجهة الزمالك الهامة، وقُبل الطلب بالموافقة. بعثة الزمالك بالمغرب ويرأس بعثة الزمالك أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة ويرافقها اللواء مصطفى هدهود نائب رئيس النادي واللواء علاء مقلد وجمال عبد الحميد وأحمد دعبس أعضاء المجلس وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك والمستشار أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة القانونية والرياضية.

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