الصحة: 16 قافلة علاجية متخصصة فى مجال الأسنان بالقاهرة والجيزة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات المتخصصة فى مجال طب الأسنان لـ 1500 مواطن من خلال 16 قافلة، تم تنفيذها بمحافظتى القاهرة والجيزة، منذ منتصف شهر نوفمبر الماضى وحتى منتصف فبراير الجارى.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل المتخصصة فى مجال طب الأسنان قدمت عدة خدمات علاجية من ضمنها علاج اللثة، وحشو الأسنان، وتنظيف الجير، لافتًا إلى عقد ندوات تثقيفية توعوية مصاحبة للقوافل حول طرق العناية بصحة الفم والأسنان، وكيفية الوقاية من أمراض الفم وعلاجها فى المراحل المبكرة، حيث قدمت الندوات خدماتها التوعوية لـ 900 مواطن.

وأضاف أن القوافل العلاجية المتخصصة قدمت خدماتها بحى الأسمرات فى محافظة القاهرة، ومنطقتى زنين وكفر طهرمس بحى بولاق الدكرور، وفى كفر جبل ونزلة السمان، بحى الهرم بمحافظة الجيزة، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ القوافل العلاجية المتخصصة من خلال استهداف المناطق الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية بشكل دورى.

ومن جانبه، أشار الدكتور وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان، إلى وضع خطة لإطلاق القوافل العلاجية المتخصصة خلال الستة أشهر المقبلة لاستهداف المناطق الأكثر احتياجاً بمحافظات الجيزة، والبحر الأحمر، والشرقية، والفيوم، منوهاً إلى أنه سيتم إطلاق قافلة علاجية متخصصة فى مجال طب الأسنان بحى المنيب فى محافظة الجيزة، يستمر عملها لمدة 3 أيام متتالية، خلال الفترة من يوم 28 فبراير الجارى، وحتى يوم 2 مارس المقبل.

وذكر "حسن" أنه تم عقد 22 دورة تدريبية مصحوبة بورش عمل فى مجال طب أسنان الأطفال، وعلاج اللثة، والتركيبات الثابتة، والأشعة، وزراعة الأسنان، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم والتدريب المهنى، لرفع كفاءة أطباء الأسنان بمختلف محافظات الجمهورية.