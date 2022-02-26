وزيرة الهجرة: متابعة مستمرة لموقف الجالية المصرية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اجتماعا بممثلين عن الجالية المصرية بأوكرانيا ضمت عددا من الطلبة المصريين المتواجدين فى مختلف المدن الأوكرانية، لمتابعة كافة المستجدات والاطمئنان على أوضاعهم، فى ضوء تطورات الوضع بالأزمة الروسية - الأوكرانية.





وشددت السفيرة نبيلة مكرم بحسب بيان اليوم السبت لوزارة الهجرة، على عدم الانسياق خلف الأخبار غير الموثوقة التى تروج خلال هذه المرحلة، والاعتماد فقط على البيانات الصادرة عن الجهات الحكومية المصرية، وفى مقدمتها السفارة المصرية فى كييف، حرصا على سلامة كافة المصريين فى أوكرانيا.

كما وجهت وزيرة الهجرة المصريين بأوكرانيا بالالتزام بالأماكن المتواجدين بها وعدم المغادرة خاصة فى المناطق الواقعة فى الشرق والجنوب والتى تشهد اشتباكات، وتابعت أنه على المصريين القادرين على المغادرة فى اتجاه دول رومانيا وبولندا، ضرورة إبلاغ السفارة المصرية فى كييف أولا، وكذلك التواصل بشكل فورى مع سفارة مصر فى الدولتين، حتى يتم مخاطبة السلطات المعنية هناك.

وحول استفسار عدد من الطلبة عن موقفهم الدراسى، أكدت السفيرة نبيلة مكرم على سلامة المصريين فى المقام الأول فى ظل الظروف الحالية، مشيرة إلى أن وزارة الهجرة تتلقى كافة الاستفسارات والأوراق الخاصة بالطلبة المصريين عبر البريد الإلكترونى: [email protected] [email protected]، ونقل موقفهم بشكل تفصيلى لوزارة التعليم العالى المصرية، لبحث الموقف واتخاذ ما تراه من إجراءات حيال ذلك.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن هناك متابعة مستمرة لتطورات الأوضاع، ويتم حصر كافة احتياجات الجالية المصرية فى مختلف المدن بشكل مستمر، ورفع كل المستجدات والتطورات الخاصة بالمصريين فى أوكرانيا إلى أجهزة الدولة المعنية.

وقدمت الوزيرة الشكر إلى "على فاروق" رئيس الجالية المصرية فى أوكرانيا، و"خالد محمد" ممثل مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج فى أوكرانيا، على جهدهم المبذول خلال الأيام الماضية، وتواصلهم بشكل دائم مع مختلف المصريين هناك، وتلبية احتياجات الجالية والطلبة المصريين هناك، موجهة بمواصلة التواصل والتحرك لتلبية احتياجات عدد من الطلبة.