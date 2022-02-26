/681735/اليوم-انطلاق-أولى-حلقات-مسلسل-سوشيال-لـ-أحمد-زاهر

يشارك في مسلسل «سوشيال» نخبة كبيرة من النجوم إلى جانب أحمد زاهر، أبرزهم جيهان خليل، ميرنا نور الدين، عابد عنانى، عبد العزيز مخيون، إسلام حافظ، فرح الزاهد.

دوت الخليج يرصد موعد انطلاق أولى حلقات مسلسل «سوشيال» للفنان أحمد زاهر.

قصة مسلسل سوشيال

ويتطرق العمل لمخاطر السوشيال ميديا وكيف يمكن أن تغير حياة شخص وتقلبها رأسًا على عقب، وذلك من خلال شخصية شهاب الذى يعمل صحفي حوادث يمر بالعديد من الضغوطات النفسية ويواجه كثير من المواقف التي تحول شخصيته تماما.

مسلسل «سوشيال» ينتمي إلى نوعية دراما الـ 15 حلقة، وتدور أحداثه حول السوشيال ميديا وخطورتها على المجتمع وخاصة الشباب من خلال شخصية «شهاب» الصحفي الذي يمر بأزمات نفسية تكون السوشيال ميديا هي السبب فيها.

من جانبه، عاد الفنان أحمد زاهر للمسرح بعد غياب 17 عامًا بمسرحية جديدة تحمل اسم «عيلة لاسعة جدًا»، وهي مسرحية لايت كوميدي من إخراج تامر كرم، وتم عرضها مؤخرًا ضمن فعاليات موسم الرياض.

أحمد زاهر يتألق بمسرحية «عيلة لاسعة جدًا»

مسرحية «عيلة لاسعة جدًا» بطولة النجم أحمد زاهر، الفنان أحمد فتحي، والفنانة منة فضالي، ومروة عبد المنعم، تأليف محسن رزق، إخراج تامر كرم، وتسجل المسرحية عودة للفنان أحمد زاهر للمسرح بعد غياب 17 عامًا.

ويخوض أحمد زاهر أولى بطولاته المطلقة بالسينما بفيلم «الفارس»، وتشارك إلى جانبه ابنته الفنانة الشابة ملك، حيث تجسد فيه دور شقيقته بعدما اختارها مخرج العمل لهذا الدور بسبب التشابه في الشكل مع والدها.

فيلم «فارس» تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز ، وبطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، صلاح عبد الله، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله ، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعى أكشن تشويقى.

آخر أعمال أحمد زاهر

يذكرأن آخر أعمال أحمد زاهر الدرامية حدوتة "كدبة كبيرة" من مسلسل ورا كل باب، ويجسد ضمن أحداث العمل دور رجل يدعى "يحيى أبو المجد"، ويشاركه فى بطولة العمل عماد رشاد وعدد آخر كبير من الفنانين، وناقشت الحدوتة تريندات السوشيال ميديا والمشاهير والبلوجر للشباب غيرالعاملين وعن الشباب الذين يبحثون عن الشهرة، وتعتبر السوشيال ميديا هى العامل الوحيد لجلب الأموال وتحقيق أهدافهم