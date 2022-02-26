/681733/هيركليز-الإنتاج-رامز-جلال-يصف-منتج-برنامجه-الجديد-في-رمضان-2022

يستعد الفنان رامز جلال هذه الفترة لتقديم برنامج المقالب المعتاد له كل عام، والذي يتم تقديمه في رمضان من خلال القنوات المختلفة، وبرنامج هذا العام 2022 سيحمل اسم "تجربة رامز".

دوت الخليج يرصد التعاون بين رامز جلال والمنتج عبد الله أبو الفتوح في برنامج تجربة رامز

رامز جلال مع منتج برنامجه الجديد تجربة رامز

نشر الفنان رامز جلال صورة له مع المنتج عبد الله أبو الفتوح، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديو إنستجرام، وظهر في الصورة رامز جلال ويحمله أبو الفتوح، فعلق رامز على الصورة قائلًا:"مع هيركليز الانتاج عبدالله ابو الفتوح"، ورد أبو الفتوح على هذه الصورة وكتب:"حبيبي يا استاذ.. الف مبروك.. أنت تستاهل اكتر من كده.. مشوار طويل ومجهود كبير".

تعليقات الجمهور على صورة رامز جلال الأخيرة

شارك الجمهور العربي رامز جلال من خلال التعليقات على صورته وهو محمول من المنتج عبد الله أبو الفتوح، منهم من مازحه بسبب وضعية هذه الصورة، وأنه محمول مثل الأطفال وكتب:"خفيف بيبي صغير أنت"، وآخر كتب له في ذات السياق:"كتكوتي"، وآخرين علقوا على الصورة بمدى حماسهم للبرنامج الجديد "تجربة رامز"، الذين ينتظرونهم ضمن سلسلة برامج رامز جلال لمقالب النجوم كل عام في رمضان، فكتب أحد متابعيه:" احبك رامز متشوق اشوفك برمضان والله"، كما شاركه الفنان طارق الإبياري بحماسه للبرنامج من خلال وضعه لإيموجي القلب الأحمر.

رامز جلال مع فريق عمل البرنامج الجديد

ظهر الفنان رامز جلال في صورة جماعية مع عدد من فريق عمل برنامج "تجربة رامز"، نشر هذه الصورة من خلال حسابه الرسمي على إنستجرام أيضًا، وعلق عليها:"مع الشباب الجامدين اللى في تجربة رامز مبدعين".

وعلق على الصورة متابعي رامز على إنستجرام وأعربوا عن حماسهم الشديد لهذه النسخة من برامج رامز الذي أعتاد عليها الجمهور، فكتبت واحدة من متابعيه وقالت:"من الحاجات الجميله الي بستناها كل سنه من البرامج الي بعد الصلاه واحنا بنفطر بنجري عليها بنبقي عاوزين نخلص بسرعه الاكل عشان نقعد ونفرج علي الحلقه بيجمعنا وبيسعدنا حقيقي بقي شئ اساسي كل سنه لينا"