/681730/تعرف-على-غيابات-الأهلي-عن-مواجهة-صن-داونز-فى-دوري-أبطال-إفريقيا

يستعد النادي الأهلي لمباراته اليوم السبت، امام نظيرة صن داوينز، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات دوري ابطال إفريقيا.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

غيابات الأهلي عن مواجهة صن داونز

فيما استبعد بيتسو موسيماني المدير الفني للشياطين الحمر كل من :أكرم توفيق وعمار حمدي وصلاح محسن وبدر بانون وأحمد نبيل كوكا وأيمن أشرف للإصابة، فيما يغيب حمزة علاء ومحمود متولي ووليد سليمان وأحمد سيد غريب لأسباب فنية.

موقف الأهلي في المجموعة

يذكر أن الأهلي قد تعادل بدون أهداف مع الهلال السوداني في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.‎

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على ملعبه ووسط جماهيره، بعدما تعادل اللقاء الماضي أمام الهلال السوداني وتأجيل أول جولة بسبب المشاركة في كاس العالم.

ويحتل الاهلي المركز الثاني في المجموعة برصيد نقطة من لقاء وحيد، بينما يأتي صن داونز في الصدارة بأربعة نقاط.

قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر.

زي الأهلي أمام صن داونز

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على أن يرتدي النادي الأهلي زيه التقليدي خلال المباراة والمكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق والجورب الأبيض.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية المتعلقة بالمباراة، خاصة موعد وصول الفريقين إلى الملعب، وموعد انطلاق عمليات الإحماء.