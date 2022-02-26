/681734/الأعلى-للإعلام-ينعي-الكاتب-الصحفي-محمود-الكردوسي-أحد-رموز-الصحافة-الوطنية

نعي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الكاتب الصحفي محمود الكردوسي عضو مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن الذى وافته المنية أمس بعد صراع مع المرض.

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وتقدم المجلس بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد، والأسرة الصحفية، والزملاء بجريدة الوطن، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وقال المجلس إن الفقيد كان أحد رموز الصحافة الوطنية، وكان مثالا للعمل والاجتهاد وأفنى حياته دفاعا عن الوطن.

وفاة الكاتب الصحفي محمود الكردوسي عضو مجلس الشيوخ

وكان قد أعلن النائب محمود مسلم عضو مجلس الشيوخ عبر صفحته الشخصية فيس بوك وفاة الكاتب الصحفى محمود الكردوسي وذلك بعد معاناة مع المرض.

جاء ذلك عبر صفحته الشخصية فيس بوك قائلا:” لا اله الا الله ..توفى الى رحمة الله الصديق العزيز الكاتب الصحفى محمود الكردوسي..اللهم اجعل عذابه فى مرضه شفيعا له يوم القيامة..اللهم اغفر له وارحمه بحق دفاعه عن بلده فى اصعب الاوقات ..اللهم صبر اسرته وابنتيه واصدقائه وقرائه”.