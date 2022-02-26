/681727/تعرف-على-موعد-مباراة-مانشستر-سيتي-ضد-إيفرتون-فى-الدوري-الإنجليزي

يدخل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ضد نظيرة إيفرتون، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم السبت على ملعب جوديسون بارك، في إطار منافسات الأسبوع الـ 27 من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

يخوض إيفرتون مانشستر سيتي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

حقق توتنهام الفوز على نظيره مانشتسر سيتي بنتيجة 3/2 على ملعب "الاتحاد"، ضمن مباريات الأسبوع الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة في احداثها، بعدما تعادل مانشستر سيتي في الدقائق الأخيرة ليرد بعدها توتنهام بهدف قاتل ليخطف الثلاثة نقاط.

وسيطر لاعبوا مانشستر سيتي على اللقاء، واضاعوا أكثر من كرة، في ظل تطبيق الهجمة المرتدة بشكل مميز من توتنهام، وأستطاعوا أن يهددوا مرمى المان سيتي في أكثر من كرة من خلال هجمات مرتدة منظمة.

مانشستر سيتي ضد توتنهام

وأفتتح الأهداف ديان كولوسيفيكي لتوتنهام مبكراً في الدقيقة 4، ثم تعادل جوندوجان لمانشسر سيتي في الدقيقة 33، لينتهي الشوط الأول لاتعادل 1/1.

وفي شوط المباراة الثاني تقدم هاري كين بالهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة 59، ليتعادل رياض محرز مرة أخرى في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

كين يقتل مانشستر سيتي

وظن الجميع أن المبارة في طريقها للتعادل، ولكن يأتي كين مرة أخرى في الدقيقة 90+5 ويسجل هدف قاتل وغالي لتوتنهام، ليعطي الفوز لفريقه في الدقائق الأخيرة.

مانشستر سيتي يمطر شباك سبورتينج لشبونة

افتتح الجزائرئ رياض محرز سجل التهديف في المباراة في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء، من خلالفودين سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس أنطونيو أدان ولكن وصلت الكرة لكيفين دي بروين الذي مررها لرياض محرز وسددها الأخير بسهولة في الشباك.

ضرب برناردو سيلفا بالهدف الثاني في الدقيقة الساسدة عشر من عمر اللقاء، من خلال محرز أرسل الكرة داخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية وشتتها أحد المدافعين من على القائم الثاني ولكن وصلت لبيرناردو سيلفا الذي أطلق تصويبة قوية ارتطمت في العارضة وسكنت الشباك.

وسجل فيل فودين الهدف الثالث في المباراة في الدقيقة الثانية والثلاثون، من خلال محرز أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء مرت من أكثر من مدافع لتصل لفودين أمام المرمى الذي سدد الكرة علي يسار الحارس داخل الشباك.