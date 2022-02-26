تفقد السيسى مشروعات بالقاهرة ومحور حسب الله الكفراوى يتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - ففى (أخبار اليوم) وتحت عنوان (السيسى يتفقد مشروعات تطوير القاهرة الكبرى ومحور حسب الله الكفراوى) قالت الصحيفة إن الرئيس السيسى تفقد، بعد ظهر أمس الجمعة، أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوى الذى يربط بين جنوب القاهرة منطقة المعادى، بمناطق وأحياء شرق القاهرة والتجمع مروراً بالكبارى الجديدة أعلى الطريق الدائرى ومحور الشهيد، وصولاً للقاهرة الجديدة عبر محور المشير محمد فهمى.

ونقلت الصحيفة تصريح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن الجولة التفقدية للرئيس تضمنت عدداً من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى وما تتضمنه من طرق ومحاور وكبارى، فضلاً عن مشروع "ألماظة بارك" لتطوير منطقة الموقف السابق للنقل الجماعى وتحويل المنطقة إلى مقصد ترفيهى حديث ومتكامل الخدمات.

وأضافت أن الرئيس حرص على التوقف أثناء الجولة التفقدية ليناقش العاملين والمسئولين فى مواقع العمل المختلفة بشأن تفاصيل الخطوات التنفيذية الجارية، خاصة أعلى كوبرى تقاطع منطقة زهراء المعادى مع الأوتوستراد، موجها بسرعة انتهاء الأعمال قبيل حلول شهر رمضان المعظم.

وتحت عنوان (شهادة "السفر الآمن" الدولية.. لـ 8 مطارات مصرية) قالت صحيفة (الجمهورية) إن كلا من مطارى "أسيوط وسوهاج " الدوليين نجحا فى تجديد شهادة "الاعتماد الصحى الدولى للسفر الآمن" التى يمنحها المجلس الدولى للمطارات (ACI) للعام الثانى على التوالى ليصل عدد المطارات المصرية التى تم تجديد شهادة الاعتماد الصحى لها حتى الآن إلى 8 مطارات.

وأضافت الصحيفة أن ذلك جاء ضمن البرنامج الدولى للاعتماد الصحى للمطارات (AHA)، والذى يتم من خلاله متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة بالمطارات؛ للحفاظ على سلامة المسافرين والعاملين، حيث أثمرت نتائج التقييم للمجلس الدولى للمطارات عن تجديد شهادة السفر الصحى الآمن للمطارات المصرية لتصبح مصر من أوائل دول العالم التى تنجح فى تجديد شهادة الاعتماد الصحى، وهو ما يعد إنجازا دوليا جديدا لقطاع الطيران المدنى المصرى.

وأشارت إلى أن هذا النجاح يأتى استمرارا للجهود التى تبذلها وزارة الطيران المدنى فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، بجميع المطارات المصرية وعلى متن الطائرات، وكافة المنشآت الحيوية بقطاع الطيران، بالتنسيق مع وزارة الصحة، ووفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية.

ونقلت الصحيفة تصريح وزير الطيران المدنى الطيار محمد منار، بأن تجديد شهادة الاعتماد الصحى للسفر الآمن من جانب المجلس الدولى للمطارات المصرية يعزز الثقة فى منظومة الإجراءات الصحية التى يتم تطبيقها بالمطارات بالتنسيق مع وزارة الصحة، ووفق إرشادات منظمة الصحة العالمية، كما يعد رسالة طمأنة للمسافرين على سلامة الإجراءات الصحية بالمطارات المصرية؛ مما يسهم فى جذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية إلى مصر.

واقتصاديا، تناولت صحيفة (المصرى اليوم) تحت عنوان (ًتنظيم 20 معرضا للحرف اليدوية خلال 2022) تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج- خلال افتتاح معرض "ديارنا للحرف اليدوية"، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، تحت شعار "مصر بتتكلم حرفى- بأن الوزارة تسعى دائمًا لإتاحة الفرصة لصناع التراث الحرفى والمنتجات اليدوية والحرفية لعرض منتجاتهم.

وأضافت أن الوزارة ترفع شعار «التمكين الاقتصادى» مستهدفة المزيد من الإنتاج وتوريث الحرف التراثية، حيث قررت الوزارة مضاعفة إقامة المعارض على مستوى محافظات الجمهورية هذا العام، وزيادة عدد العارضين المشاركين فيها، حيث من المقرر إقامة ما يزيد على 20 معرضًا خلال هذا العام على مستوى محافظات الجمهورية.

وتابعت أن معرض "ديارنا" يمثل قيمة اقتصادية وتراثية وثقافية لوزارة التضامن الاجتماعى منذ انطلاقه لأول مرة عام 1964، وذلك لدوره الأصيل فى دعم الصناعة الحرفية الوطنية عبر الترويج للمنتجات اليدوية التى يتم تصنيعها من قبل الحرفيين ومئات الآلاف من الأسر المنتجة فى كل محافظات مصر.

وعالميا، وتحت عنوان (بوتين يدعو الجيش الأوكرانى إلى تولى السلطة.. كييف تعرض التفاوض وموسكو تشترط الاستسلام أولا) قالت صحيفة (الأهرام) إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين دعا، أمس، العسكريين الأوكرانيين إلى تولى السلطة، والإطاحة بالرئيس فولوديمير زيلينسكى ومساعديه.

كما نقلت الصحيفة تصريحات وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف بأن موسكو مستعدة لإجراء مفاوضات مع السلطات الأوكرانية ما إن تلقى القوات المسلحة الأوكرانية سلاحها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الأوكرانى دعا نظيره الروسى إلى إجراء مفاوضات حول الوضع فى "دونباس"..‬ وقال زيلينسكى: "أريد أن أناشد الرئيس الروسى، مرة أخرى، دعونا نجلس حول طاولة المفاوضات، لوقف موت الناس".

وأوضحت (الأهرام) تأكيد بوتين، خلال اتصال هاتفى مع نظيره الصينى شى جين بينج، استعداد روسيا لعقد مفاوضات رفيعة المستوى مع أوكرانيا‫.

وفى إطار ردود الفعل الدولية، قالت الصحيفة إن مستشار النمسا كارل نيهامير أعلن أن قمة الاتحاد الأوروبى وافقت على حزمة عقوبات هى "الأكثر قسوة فى التاريخ" ضد روسيا، مضيفا أن تلك العقوبات ستكون "مؤلمة" للاتحاد الأوروبى أيضا، مشيرا إلى أن دول الاتحاد الأوروبى اتفقت على إدراج الرئيس الروسى ووزير الخارجية الروسى فى قائمة العقوبات‫.‬

فى السياق، أوضح وزير الخارجية النمساوى ألكسندر شالنبرغ، أنه سيتم تجميد الحسابات المصرفية لبوتين ولافروف فى الاتحاد الأوروبى، مضيفا أن الاتحاد لن يفرض حظرا على دخولهما أراضيه، حفاظا على إمكانية إجراء مزيد من المفاوضات.

‫ بينما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الإفراج عن 20‬ ‫مليون دولار كمساعدات إنسانية طارئة لأوكرانيا والدول المجاورة، مؤكدا أنها ستقدم بطريقة "محايدة وغير منحازة".