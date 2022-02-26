/681723/مواعيد-مباريات-اليوم-السبت-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم السبت، العديد من المواجهات الهامة في مختلف أندية العالم ومن أبرزها مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري ابطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا الترجي ضد النجم الساحلي في تمام الساعة الثالثة عصراً، عبر قنوات beIN Sports 3 HD يخوض الوداد ضد الزمالكوالتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً عبر قنواتbeIN Sports 4 HD يخوض النادي الأهلي مباراته ضد صن داونز والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبرقنوات beIN Sports 3 HD. مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي يخوض فريق ليدز يونايتد ضد توتنهام في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium يخوض فريق مانشستر يونايتد ضد واتفوردوالتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium يخوض كريستال بالاس ضد بيرنلي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 2 HD Premium برايتون ضد أستون فيلاوالتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 3 Premium يخوض برينتفورد نيوكاسل يونايتدوالتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً. يخوض إيفرتون مانشستر سيتي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium مواعيد مباريات الدوري الإسباني يخوض فريق رايو فاليكانو ضد نظيرة ريال مدريد في تمام الساعة السابعة والنصف عصراً، عبر مساء beIN Sports HD 1 يخوض أتلتيكو مدريد ضد سيلتا فيجو والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD 1

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