/681721/نشرة-أخبار-الفن-مجدي-صبحي-يحتفل-بخطوبته-سمير-صبري-يناشد-عمرو-أديب-للتكفل-بعلاجه-وهذا-رأي-عصام-كاريكا-في-أغاني-المهرجانات

شهدت الساحة الفنية اليوم السبت الموافق 25 من شهر فبراير الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، كما حلت عليه عدد من الأحداث المأساوية التي سيرصدها لكم موقع دوت الخليج خلال السطور التالية.

عصام كاريكا عن مطربي المهرجانات: «بيتخانقوا مش بيغنوا»

أبدى الفنان المصري عصام كاريكا عن رأيه في مطربي المهرجانات ونوعية أغانيهم، مشيرًا إلى أنها لا تنال إعجابه

قال عصام كاريكا خلال حلوله ضيفًا على برنامج «كلام الناس» المذاع على فضائية «Mbc مصر» من تقديم المذيعة ياسمين عز: "أنا بسمعهم غصب عني لما ابقى في أماكن مشغلاها بس طريقة غنائهم مبتعجبنيش، كأنهم بيتخانقوا".

حفل خطوبة الفنان مجدي صبحي والإعلامية منى الألفي

احتفل الفنان الكبير مجدي صبحي بخطوبته على الإعلامية منى الألفى وسط حضور الأقارب والأصدقاء.

وحرصت الفنانة سيمون على تهنئة الثنائي بتلك المناسبة السعيدة، من خلال مشرها صورة لهما من حفل الخطوبة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: "ألف مبروك صديقى وأخويا المحترم الفنان مجدي صبحي والصديقة الجميلة الإعلامية منى الألفي.. ربنا يبارك لكم وفيكم".

«دنيا وإيمي بيزوروني كل يوم ونفسي تساعدوني في علاجي».. تصريحات مؤثرة لـ سمير صبري

كشف الفنان والإعلامي الكبير سمير صبري عن تطورات حالته الصحية بعد تداول شائعة وفاته صباح اليوم الجمعة، مناشدًا الدولة بالتكفل بعلاجه.

قال صبري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» المذاع على فضائية «Mbc مصر» في تمام الساعة العاشرة مساءً:«ادعيلي الأزمة دي تمر بقالي سنة ونص بتعالج بالكيمو وهعمل عملية قلب دقيقة".

وتابع: "اقفوا جمبي وساعدوني في علاجي الله يخليكوا.. عايز ابقى تحت رعاية عمرو أديب، أرجوك خليك معايا يا عمرو.. نفسك معايا ووريني هتعملي ايه".

واختتم حديثه كاشفًا عن هوية زواره من نجوم الفن قائلًا: "كل من يخطر على البال من الفنانين جالي المستشفى.. إيمي ودنيا سمير غانم حتى اللي ظروفهم صعبة مفيش يوم مبيعدوش عليا في المستشفى، ودفعتي زي حسين فهمي وميرفت أمين".