بعد رغبة أوكرانيا في الإنضمام..اعرف دول حلف الناتو 2022

/681683/بعد-رغبة-أوكرانيا-في-الإنضماماعرف-دول-حلف-الناتو-2022

حلف الناتو أو حلف شمال الأطلسي كما يطلق عليه، هو منظمة عسكرية دولية تأسست عام 1949 من خلال معاهدة تم الاتفاق والتوقيع عليها في واشنطن معاهدة شمال الأطلسي، بهدف الدفاع المتبادل حال تعرض أي دولة من دول الحلف لهجوم عسكري.

دوت الخليج

حلف الناتو يضم ما يقرب من ثلاثين دولة، حيث يوجد به 12 دولة ذات سيادة كبيرة ومنهم ثلاث دول دائمين في مجلس الأمن الدولي وهم الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة المتحدة، فضلا عن تمتع هذه الدول بحق الفيمتو، كما أنه يتضمن برنامج الشراكة من أجل السلام حيث تشارك فيه ما يقارب من 21 دولة مُختلفة من خارج حلف الناتو، فضلا عن برنامج آخر وهو "الحوار المُؤسسي" الذي يضم 15 دولة.

دول حلف الناتو 2022

المقر الرئيسي لحلف الناتو "الأطلسي"، يقع في بروكسل، وتم العمل على تأسيس الحلف منذ في تاريخ 4 أبريل عام 1949، بهدف مكافحة الإرهاب، والتعاون العسكري، ومنع انتشار الأسلحة الغير مشروعة، وكذلك منع الحصول على الأسلحة النووية.

أوكرانيا و رغبتها في الإنضمام لـ حلف الناتو 2022

رغبة أوكرانيا في الإنضمام لحلف الناتو خلق لها نزاعات وحرب مع روسيا التي ترفض بشكل قاطع إنضمام أوكرانيا للحلف، وطالبت روسيا الحلف بعدم قبول أوكرانيا أبدًا في الحلف، وهو أمر رفضه الأعضاء، مستشهدين بسياسة الباب المفتوح للحلف، لذلك أوكرانيا ليست عضوة في الناتو، ولكنها شريكة للحلف.

دول حلف الناتو 2022

-ألبانيا. -بلجيكا. -بلغاريا. -كندا. -كرواتيا. -جمهورية التشيك. -غرينلاند. -مقدونيا الشمالية. -الدنمارك. -إستونيا. -فرنسا. -ألمانيا. -اليونان. -المجر. -آيسلندا. -إيطاليا. -لاتفيا. -ليتوانيا. -لوكسمبورغ. -الجبل الأسود. -هولندا. -النرويج. -بولندا. -البرتغال. -رومانيا. -سلوفاكيا. -سلوفينيا. -إسبانيا. -تركيا. -المملكة المتحدة. -الولايات المتحدة.

الحرب الروسية الأوكرانية

وكانت قد بدأت روسيا، نوفمبر الماضي، في نقل أعداد هائلة من قوات جيشها إلى المناطق القريبة من الحدود الأوكرانية.

حلف الناتو والحرب في أوكرانيا

بعد ساعات من الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن حلف الناتو أنه سيفعل خططه للدفاع عن الدول الحليفة.

وأكد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، عدم نية الحلف في إرسال قوات إلى أوكرانيا.