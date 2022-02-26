/681718/لأول-مرة-في-التاريخ-الناتو-يفعل-قوة-الردع--كاجراء-دفاعي-ردا-على-الغزو-الروسي

أعلن القائد الأعلى لحلف الناتو، الجنرال تود ولترز تفعيل قوة الردع التابعة للحلف العسكري، كإجراء دفاعي ردًا على الغزو الروسي المستمر لأوكرانيا، حيث يعد هذا الاعلان الاول من نوعه في التاريخ.

دوت الخليج

وبحسب ما نشرته صحيفة ذا هيل، فموجب القررار سوف يتم تنشيط القوة متعددة ‏الجنسيات المكونة من قوات برية وجوية وبحرية وقوات العمليات الخاصة من الحلفاء والتي يمكن ‏أن تنتشر بسرعة لدعم حلف الناتو، حيث إن تفعيل قوات الرد لا يعني أن أي قوات أمريكية أو تابعة للناتو ستدخل أوكرانيا، وهي ليست عضوا.

الناتو يفعل قوة الردع كاجراء دفاعي ردا على الغزو الروسي

وكان الرئيس الامريكي واضحا منذ البداية بشأن ان القوات القوات الأمريكية ستنتشر في أوروبا الشرقية ‏للمساعدة في دعم دول الناتو المتوترة من الإجراءات العدوانية لروسيا، ولن تقاتل في أوكرانيا.‏

وقال القائد الأاعلى لحلف الناتو في بيان له ان هذه لحظة تاريخية والمرة الأولى التي استخدم فيها الحلف قوات الجهوزية ‏العالية هذه في دور الردع والدفاع، إنها تمثل قوة قتالية مرنة وذات مصداقية يمكن توظيفها بطرق ‏متعددة ونحن نستخدم خفة حركتها المتأصلة بشكل كامل".‏