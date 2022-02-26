/681715/رئيس-الجاليه-المصرية-بأوكرانيا-يتحدث-عن-أوضاع-المصريين-في-ظل-تداعيات-الحرب

قال على فاروق رئيس الجالية المصرية فى اوكرانيا ، إن عدد الجاليه المصرية يصل إلى 5الاف و6الاف ما بين طالب ومقيم ، ولدينا نسبه طلبه كبير جدا فوق 60%، مشيرا أن هناك تعاون مع السفارة المصرية فى كييف بعمل حصر شامل لجميع المواطنين المتواجدين فى اوكرانيا بالأخص المدن المتواجدة فيها صراعات حاليا.

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أكد فاروق عبر مداخلة هاتفية عبر قناة on منوها أن هناك تعاون مباشر من مكتب اللواء مكرم بكل التطورات التى تحدث اولا ، مضيفا أن تم عمل جروبات لبدا عمل حصر شامل لعدد كبير من الناس إذا حدث اى شىء يمثل خطورة على حياة المصريين فى اوكرانيا .

رئيس الجاليه المصرية بأوكرانيا يتحدث عن أوضاع المصريين في ظل تداعيات الحرب

واضاف فاروق أن السفارة المصرية لم تبلغنا باى تطورات بشأن الجالية المصرية ،مضيفا أن هناك قلق وتوتر بالنسبه لأولياء الأمور الطلبه المتواجدون هناك ، وبالتالى بعض الشباب والطلبه متواصلين مع أولياء الامور عبر مواقع التواصل الاجتماعى وعبر الهاتف للاطمئنان لبعض أولياء الأمور .

ونوه أن هناك خطه الاجلاء إذا تطورت الأمور للاسوء،مؤكدا إن سوف يتم تعاون مباشر مع معالى الوزيرة والسفارة المصرية إذا لزم الأمر وبالتالى يتم حصر شامل لعدد كبير من الناس للاجلاء إذا تطورت بعض الأمور وأصبح هناك خطر عليهم