«عايزة أتعرف عليكي».. متسابقة تثير فضول ليلى علوي ولجنة تحكيم برنامج «الدوم»

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بدأت منذ قليل الحلقة الرابعة من برنامج «الدوم» والتي تعتبر بداية المرحلة التانية المستمرة لمدة 5 حلقات، وخلال الخمس حلقات القادمة سيتوافر “الجولدن كي” الذي يجعل الجمهور قادر على إعادة متسابق عن طريق التصويت له، ولجنة التحكيم في حلقة اليوم مكونة من: ليلى علوي، المخرج تامر محسن، المايسترو نادر عباسي، وفي فئة الغناء أبهرتهم المتاسبقة دنيا السادات.

دوت الخليج يرصد لكم المتسابقة دنيا السادات التي نالت إعجاب لجنة التحكيم بسبب صوتها الجميل، وذلك خلال السطور القادمة.

أداء دنيا السادات في الحلقة الرابعة

ادت المتاسبقة دنيا السادات أغنية “قالولي الصبر” بأداء متمكن، وكانت تعليقات لجنة التحكيم راضية تمامًا، بإستثناء بعض التعليقات الصغيرة، حيث قال المايسترو نادر عباسي: اختيار كويس بس العرب مش شرط تعمليها كتير، بس الميلودي بيروح منك، والمخرج تامر حسين قال: انتي جريئة وبتغني اغنية صعبة، وعلقت ليلى علوي، قائلة: عايزة اتعرف عليكي اكتر.

الحلقة الرابعة من برنامج الدوم

شهدت الحلقة الرابعة من برنامج الدوم اليوم الجمعة الموافق 25 من شهر فبراير الجاري، عدد كبير من المنافسات قوية بين 8 متسابقين في مجال الغناء وذلك بمصاحبة الفرقة الموسيقية، وكذلك 8 متسابقين في التمثيل، و 3 متسابقين في التقديم التلفزيوني.

برنامج الدوم لأول مرة في مصر

ومن الجدير بالذكر، أن الإنطلاقه الأولى لبرنامج «الدوم» كانت يوم الجمعة الموافق 11 من شهر فبراير الجاري، ويُعتبر برنامج الدوم أضخم برنامج لاكتشاف المواهب الفنية المصرية في مجالات متعددة، وقد أعلن عدد من الفنانين عن حضورهم في الحلقة الأولى من خلال حسباتهم الشخصية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

وقد حضر الحفل الإفتتاحي لبرنامج الدوم عدد كبير من الفنانين المصريين، وهم في حالة من الفخر والسعادة بسبب مما تقدمه مصر من مواهب شابة في مجالات التمثيل والغناء وغيرهما، وكان من بين هؤلاء النجوم: هاني رمزي، ريم مصطفى، يوسف الشريف وزوجته إنجي علاء، أشرف زكي، شرين عبد الوهاب. ويقدم البرنامج كلًا من نهى دوريش ويوسف عثمان، كما يذاع برنامج «الدوم» عبر شاشة قناة On وذلك بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة.