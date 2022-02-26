/681704/بعد-حرب-روسيا-عليها-تعرف-على-عدد-سكان-أوكرانيا-ومساحتها-ونسبة-المسلمين-بها

يتسائل العديد من المواطنين حول عدد سكان الدولة الاوكرانية بالاضافة إلى نسبة المسلمين ومساحتها، وتأتي هذه التساؤلات بعد أن قانت الدولة الروسية برئاسة فلاديمير بوتين باعلان الحرب يوم الخميس الماضي علىيها حيث تم استهدتف عدد من المناطق الحيوية مثل المطارات والمناطق الاقتصادية، واودت هذه العمليات بازهاق حياة العديد من المواطنين الاوكران.

دوت الخليج

ونرصد في التقرير التالي عدد سكان أوكرانيا ونسبة المسلمين ومساحتها، وذالك بعد تزايد معدلات البحث عنها على محرك البحث جوجل.

عدد سكان أوكرانيا.. ونسبة المسلمين بها

تعد أوكرانيا من أبرز الدول الأوربية والتي قل عدد السكان بها بسبب الانفصال التي شهدته لجمهوريتين، وذلك بعد ان لاقت هذه الجمهوريات دعم كبير من روسيا ولتي على الفور اعترفت باستقلالهما لدعمها في هذه الحرب.

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أما عن نسبة المسلمين في أوكرانيا والديانة المنشرة بها، نجد ان الديانة الرسمية والاسيسة بها في أوكرانيا هي المسيحية، فتبلغ نسبة الديانة المسيحية الأرثوذكسية الأوكرانية غلى 39.8%ـ بينما تبلغ في موسكو إلى 29.4%.

فيما بلغت نسبة المسيحين الكاثوليكية اليونانية الأوكرانية 14.1%، ووصلت الارثوزكس الاوكران المستقلة إلى 2.8%

أما عن نسبة اعدا المسلمين نجد أنها بلغت في أوكرانيا: 0.6%

الحرب الروسية الأوكرانية حديث العالم

هذا وتسائل العديد من المواطنين أيضا بعد أن اصبحت الحرب الروسية الأوكرانية حديث العالم منذ صباح بدايتها، عن تاثير هذه الحرب على اقتصاد الدولة المصرية خاصة ما تطور الاحداث والتداعيات منذ اعلان الحرب يوم الخميس الماضي .

فلا شك ان حرب روسيا على أوكرانيا ستمثل تأثير كبير على الاقتصاد المصرى، وهو ما قام بالتاكيد عليه من قبل اقتصاديون وخبراء سياسيون، منوهين أن الضرر سيكون حول قطاعات معينة أبرزها السياحة وايضا قطاع التبادل التجاري.

الحرب الروسية الأوكرانية ودعم صادرات مصر من الغاز

وأشار الاقتصايون ان هذه الحرب الحرب الروسية الأاوكرانية ستعمل على تقليل فاتورة واردات مصر من النفط، الامر الذي سيصاحبه ارتفاع في ـ ناهيك عن ارتفاع سعر الغاز الطبيعى، وبالتالي دعم صادرات مصر من الغاز.