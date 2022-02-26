بعد أن اصبحت الحرب الروسية الأوكرانية حديث العالم منذ صباح بدايتها، والعديد من المواطنين في مصر يتسائلون عن تاثير هذه الحرب المرعبة على العالم بشكل عام والدولة المصرية بشكل خاص، فما حدث من تطورات خاصة بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحرب على أوكرانيا عبر عملية عسكرية بشكل خاص، جعل الجميع يسأل ما هو اضرر الذي سلحق بنا وهو ما سنجيب عنه في التقرير التالي.

دوت الخليج

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لا شك ان الحرب الروسية الأوكرانية، سيكون لها تاثير كبير على الاقتصاد المصرى، وهو ما أمده اقتصاديون وخبراء سياسيون، ولكن الضرر سيكون حول قطاعات معينة أبرزها السياحة وايضا قطاع التبادل التجاري.

الحرب الروسية الأوكرانية ودعم صادرات مصر من الغاز

الاقتصاديون ايضا اشارو وفق ما وصل غليه موقع دوت الخليج غلى ان هذه الحرب الروسية الأاوكرانية ستعمل على تقليل فاتورة واردات مصر من النفط، الامر الذي سيصاحبه ارتفاع في ـ ناهيك عن ارتفاع سعر الغاز الطبيعى، وبالتالي دعم صادرات مصر من الغاز.

تأثير حرب روسيا واوكرانيا على مصر

فالحرب الروسة الاوكرانية ستؤثر على اقتصاد الدولة المصرية في عدد من الجوانب ، والتاثيرات المذكورة هنا لن كون فورية فقط، بل ايضا ستكون على المدى البعيد ، فبدءا من أيام ومرورا بأسابيه حتى تصل إلى شهور.

التأثيرات الفورية للحرب الروسية الأاوكرانية على مصر

فمنذ روسيا أعلان روسيا يوم الخميس شن حرب على أوكرانيا وبدلية عمليات عسكرية من نوع خاص على أوكرانيا كان التأثير الفوري متمثل في رجوع اداء البورصة المصرية لتهوى في بداية تعاملات جلسة يوم بداية الرحب بنحو 3.25% إلى مستوى 10939 نقطة.

تراجع معدلات سوق المال البورصة ومواصلة الهبوط

فيما تابعت البورصة موجة الهبوط لتقلص التراجع إلى نحو 2.5% قبل أن تعود للتراجع مرة أخرى حاليا في حدود 3.63% بنهاية الجلسة، وبالنسبة لسوق المال فنجد أنه سر نحو 24.4 مليار جنيه من قيمته فيما هبط مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة 9.02%.