بأغنية لعبد الحليم.. متسابق يبهر لجنة تحكيم «الدوم» وتامر محسن: دي قبلة الحياة

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بدأت منذ قليل المرحلة الثانية لبرنامج «الدوم» الحلقة الرابعة والتي تعتبر بداية المرحلة التانية المستمرة لمدة 5 حلقات، ولجنة التحكيم في حلقة اليوم مكونة من: ليلى علوي، المخرج تامر محسن، المايسترو نادر عباسي، وأبهرهم المتسابق مصطفى ياسين بغنائه.

دوت الخليج يرصد لكم المتسابق مصطفى ياسين الذي غنى أغنية “أعاتبك على ايه” وبهر الحكام وذلك خلال السطور القادمة.

المتسابق مصطفى ياسين

غنى المتسابق مصطفى ياسين أغنية عبد الحليم حافظ، وأبهر لجنة الحكام على رأسهم المايسترو نادر عباسي، وقالت له ليلى علوي: محتاج تفتح صوتك أكتر وتتك على الحروف، كما طلبت منه غناء أغنية أخرى، والتي علق عليها المخرج تامر محسن أنها “قبلة الحياة”، كما قال له نادر عباسي: اللجنة عايزاك تديها أكتر.

تفاصيل عن برنامج الدوم

ومن الجدير بالذكر أن برنامج «الدوم» يضم أكثر من 200 ألف متسابق من مختلف المحافظات، وتم اختيار 200 متسابق للتأهل لخوض مرحلة المسابقات النهائية و التي تعرض في البرنامج على مدار 12 حلقة، و يتم التحكيم خلال البرنامج بمشاركة أكبر عدد من النجوم من خلال لجان متغيرة على مدار الحلقات.

افتتاح برنامج الدوم

وبالنسبة للإنطلاقه الأولى لبرنامج «الدوم» كانت يوم الجمعة الموافق 11 من شهر فبراير، ويُعد الدوم أضخم برنامج لاكتشاف المواهب الفنية المصرية في مجالات متعددة، وأعلن عدد من النجوم حضورهم في الحلقة الأولى من خلال حسباتهم الشخصية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

كما حضر الحفل الإفتتاحي لبرنامج الدوم عدد كبير من النجوم المصريين، وهم في سعادة عارمة مما تقدمه مصر من مواهب شابة في مجالات التمثيل والغناء وغيرهما، وكان من بين هؤلاء النجوم: هاني رمزي، ريم مصطفى، يوسف الشريف وزوجته إنجي علاء، أشرف زكي، شرين عبد الوهاب. ويذاع برنامج «الدوم» عبر شاشة قناة On ويقدمه كلًا من نهى دوريش ويوسف عثمان، وذلك بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، ومن إشراف وتنفيذ شركة "ميديا هب سعدي – جوهر"، وقد افتتحته المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب بأغنية وطنية وكان أول ظهور فني لها بعد أزمتها الأخيرة.