/681711/مرثا-محروس-معلقة-على-مشروع-إنشاء-محور-حسب-الله-الكفراوي-يمثل-نقلة-نوعية-للدولة

أشادت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالطفرة التي تشهدها مصر في الوقت الحالي فيما يخص مشاريع البنية التحتية حيث وصفت أعمال الإنشاء بأنها نقلة نوعية للدولة جاء ذلك تعليقا منها علي مشروع إنشاء محور حسب الله الكفراوي الذي يربط أطراف القاهرة ببعضها حيث تفقده الرئيس السيسي اليوم.

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وأكدت "محروس" أن في ظل تخبط الأوضاع في معظم الدول تسعي الدولة المصرية جاهدة لتعزيز التنمية وتحقيق الاستقرار علي كافة المستويات داخل الدولة وخارجها لافتة " وكيل لجنة الاتصالات" أن مصر الان قادرة علي استغلال الفرصة بشكل إيجابي بمشاركتها البناءة في تحقيق أهداف التنمية والسلام علي المستوي العالمي مما يعزز علاقتها بالدول.

مرثا محروس معلقة على مشروع إنشاء محور حسب الله الكفراوي: يمثل نقلة نوعية للدولة

وشددت "عضوة البرلمان" علي كلمة الرئيس السيسي في المنتدى العالمي للتعافي من جائحة كورونا فيما يتعلق بالانجازات التي حققتها الدولة مؤكدة علي أن الدولة تعرف جيدا أين تتواجد نقاط الضعف التي تعرقل الطريق لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية واعتقد ان أجهزة الدولة تضع خطة محكمة لتخطي هذه المعوقات والدليل المشاريع الجديدة التي تظهر يوميا إلي النور بجانب المبادرات التي يتم إطلاقها من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واضافت موضحة أن هذا التناغم يحقق الاستقرار ويساعد علي إنجاز أكبر قدر من المشاريع ويجعلنا نري ملامح الجمهورية الجديدة