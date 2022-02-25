/681713/مفتي-الجمهورية-غياب-المنهجية-العلمية-تؤدي-إلى-اختفاء-مقاصد-الشريعة-الاسلامية

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن منهج الشرع الشريف مأخوذة من القرآن والسنة قد عمل العلماء موضحا أنه عند غياب المنهجية العلمية بدراسة الشرع الشريف، تختفي مقاصد الشريعة ويتسلط الناس بأوهامهم على نصوص القرآن والحديث الشريف.

دوت الخليج مفتي الجمهورية: غياب المنهجية العلمية تؤدي إلى اختفاء مقاصد الشريعة الاسلامية جاء ذلك خلال لقاءه ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد تقديم الاعلامي حمدي رزق كموها ان المسيرة الفقهية لأصحاب المذاهب تعد حلقات متصلة. المذهبية الفقهية قامت عبر العصور باحتواء الجميع وأكمل علام حديثه منوه ان المذهبية الفقهية قامت عبر العصور باحتواء الجميع ، وأن تصبغهم بصبغتها الوسطية الرافعة للحرج عن الامة.

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