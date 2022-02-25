/681708/أمريكا-بوتين-أختار-الحرب-والشعب-الروسي-ليس-عدو-لنا

اكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، على ان بلاده تؤكد أن شبه جزيرة القرم جزء من أوكرانياـ مضيفا:” ان الشعب الأوكراني عاش استقلالا طيلة 30 عاما”.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي على قناة إكسترا نيوز منوها وجود عدد من الصحفيين الروس الذين نددو باختيار بوتين الحرب واصف اياهم بالاشخاص الشجعان في روسيا رغم قمع الكرملين.

أمريكا: بوتين أختار الحرب والشعب الروسي ليس عدو لنا

وأشارالمتحدث باسم الخارجية الأمريكيةأن الشعب الروسي ليسوا بأعداء نحن نحمل بوتين والمحيطين به المسئولية في هذه الحرب وليس الشعب الروسي، موضحا ان العالم شهد أن بوتين رفض الدبلوماسية واختار الحرب والرئيس بايدن أعلن هذا الرد، وهذا ليس هو النتيجة التي نريدها، هذا ليس ما كنا نسعى لتفاديه هذه مأساة للشعب الأوكراني".

الحرب الروسية الأوكرانية

بعد أن اصبحت الحرب الروسية الأوكرانية حديث العالم منذ صباح بدايتها، والعديد من المواطنين في مصر يتسائلون عن تاثير هذه الحرب المرعبة على العالم بشكل عام والدولة المصرية بشكل خاص، فما حدث من تطورات خاصة بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحرب على أوكرانيا عبر عملية عسكرية بشكل خاص، جعل الجميع يسأل ما هو اضرر الذي سيلحق بنا.

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لا شك ان الحرب الروسية الأوكرانية، سيكون لها تاثير كبير على الاقتصاد المصرى، وهو ما أمده اقتصاديون وخبراء سياسيون، ولكن الضرر سيكون حول قطاعات معينة أبرزها السياحة وايضا قطاع التبادل التجاري.

الحرب الروسية الأوكرانية ودعم صادرات مصر من الغاز

الاقتصاديون ايضا اشارو وفق ما وصل غليه موقع دوت الخليج غلى ان هذه الحرب الروسية الأاوكرانية ستعمل على تقليل فاتورة واردات مصر من النفط، الامر الذي سيصاحبه ارتفاع في ـ ناهيك عن ارتفاع سعر الغاز الطبيعى، وبالتالي دعم صادرات مصر من الغاز.