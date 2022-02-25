/681705/الصور-الأولى-من-حفل-خطوبة-الفنان-مجدي-صبحي-والإعلامية-منى-الألفي

دوت الخليج يرصد خطوبة الفنان مجدي صبحي على الإعلامية منى الألفي.

سيمون تعلن خطوبة مجدي صبحي

وحرصت الفنانة سيمون على تهنئة الثنائي بتلك المناسبة السعيدة، من خلال مشرها صورة لهما من حفل الخطوبة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: "ألف مبروك صديقى وأخويا المحترم الفنان مجدي صبحي والصديقة الجميلة الإعلامية منى الألفي.. ربنا يبارك لكم وفيكم".

أزمة مجدي صبحي الصحية

على الصعيد الآخر، تعرض الفنان مجدي صبحي لأزمة صحية مفاجأة نُقل على إثرها للمشفى، حيث كان يعاني من ارتفاع نسبة السكر الأمر الذي أدى إلى عدم توازنه.

ومن ثم اعتذر عن المشاركة في مسرحية زقاق المدق للفنان عادل عبده، المأخوذ عن رواية بنفس الاسم للأديب نجيب محفوظ.

مسرحية «زقاق المدق» يجهز له المخرج عادل عبده منذ حوالي ثلاث سنوات مع فريق عمل كبير وهو الشاعر محمد الصواف الذي حول الرواية لعمل مسرحي فهو صاحب الرؤية الدرامية ويكتب أشعار العمل، كما يقوم بتصميم الديكورات المهندس محمد الغرباوي والأزياء للدكتورة مروة عوده والألحان لمحمد محيي والتوزيع الموسيقي لديفيد داوود.

رواية زقاق المدق نشرت عام 1947 وتتخذ الرواية اسمها من أحد الأزقّة المتفرّعة من حارة الصنادقية بمنطقة الحسين بحي الأزهر الشريف بالقاهرة، وتدور أحداث الرواية في هذا الزقاق الصغير في أربعينات القرن العشرين، وحولت هذه الرواية إلى فيلم سينمائي حمل نفس اسم الرواية، قامت ببطولته الفنانة المصرية شادية ، تدور أحداث القصة في فترة الأربعينات والحرب العالمية الثانية وتأثيرها على المصريين ، وتعتبر بطلَة قصة زقاقُ المدق هي حميدة التي انتهت حكايتها بين أحضان الضباط الإنجليز، وقد أنهت بمسلكها هذا حكاية خطيبها الذي مات مقتولا بيد الضباط الإنجليز.

اعتزال وعودة مجدي صبحي للفن

جدير بالذكر، أن الفنان مجدي صبحي أعلن مؤخرًا اعتزاله التمثيل، وءلك بسبب انحدار الفن ، وأكد أنه لا يستطيع تقديم مثل هذه الأعمال لأنها ستقلل من كرامته.

وسرعان ما أعلن مخرج زقاق المدق عن تراجع مجدي صبحي من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: "الحمد لله عودة الفنان القدير المتميز جدا مجدي صبحي إلى جمهوره وفنه مرة أخرى وانتظرونا قريبا في عمل فني كبير".