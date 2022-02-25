/681702/رونالدو-ليس-مجبر-على-إخباركم-أنني-جيد-فالأرقام-تتكلم-ومازال-أمام-5-أعوام-آخرى

كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائدمنتخب بلاده، ومهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن رأيه حول الإنتقادات الأخيرة التي تعرض لها من قبل الجميع والأخص من لاعبي كرة القدم والإعلام.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال رونالدو في تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية: "من الصعب أن أقول إنني لا أريد المزيد، لأنني إذا كنت في نادِ يمنحني الفرصة للفوز بالمزيد من الألقاب، فلما لا؟ وفي المنتخب الوطني أيضًا".

وأضاف: "أعلم أنه لم يتبق لي الكثير من السنوات في اللعب، أربع أو خمس سنوات أخرى، سنرى، أريد أن أفوز بمزيد من الأشياء".

وواصل: "عليك أن تكون ذكيًا وتعلم أنك في سن 18 أو 20 أو 25 يكون الأمر مختلفًا عما إذا كنت في 35".

رونالدو عن خبرته وذكائه

واستكمل: "هذا هو النضج والخبرة والذكاء لفهم أنه ربما تخسر بعض الأشياء للفوز بأشياء أخرى ولديك التوازن الصحيح لمواصلة المنافسة وتكون على أعلى مستوى".

وتعرض رونالدو إلى الكثير من الانتقادات في الفترة الأخيرة بسبب تراجع مستواه وغريزته التهديفية، حيث لم يسجل إلا هدفًا واحدًا فقط في عام 2022.

ورغم ذلك، قال رونالدو: "أظهر عامًا بعد عام أن الأرقام تتحدث عن نفسها، لست مضطرًا لأن أخبرك أنني جيد جدًا، لأن الأرقام موجودة، الحقائق هي حقائق، والباقي ليس كذلك، لا يهم على الإطلاق".

رونالدو يتوج بجائزة الاتحاد الدولي الخاصة

توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة خاصة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خلال حفل جوائز "ذا بيست".

وجائت الجائزة نظراً لتاريخه الكبير الذي قدمه خلال مسيرته، وتسجيله لـ 115 هدف مع البرتغال كأكثر لاعب سجل أهداف مع المنتخبات عبر التاريخ، كما حطم أرقام قيسية كبرى خلال الموسم الماضي.

التشكيل المثالي لعام 2021:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

خط الدفاع: دافيد آلابا، روبن دياز، ليوناردو بونوتشي

خط الوسط: جورجينيو، نجولو كانتي، كيفين دي بروين، كريتسيانو رونالدو

خط الهجوم: إيرلينج هالاند، روبرت ليفاندوفسكي، ليونيل ميسي