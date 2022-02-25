توفي منذ قليل الكاتب الصحفي محمود الكردوسي، منذ قليل بعد أزمة صحية، و"صوت الأمة" يتقدم لأسرة الراحل ولأسرة الصحافة المصرية بخالص العزاء.
وكان الراحل عضواً بمجلس الشيوخ ، وقبل قليل كتب الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير صحيفة الوطن منشوراً أعلن خلاله وفاة الكردوسي، قائلاً : اللهم أجعل عذابه فى مرضه شفيعا له يوم القيامة.. اللهم أغفر له وارحمه بحق دفاعه عن بلده فى أصعب الأوقات، الهم صبر اسرته وابنتيه وأصدقائه وقرائه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة الكاتب الصحفى محمود الكردوسي بعد صراع مع المرض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.